Rolls-Royce heeft zijn allereerste volledig elektrische auto, de Spectre, onthuld. En hij is net zo prachtig als je zou verwachten.

De Rolls-Royce Spectre, die is aangekondigd met een verwachte leverdatum voor klanten in het vierde kwartaal van 2023, is de eerste van een reeks elektrische auto's waarmee het hele productassortiment van het bedrijf tegen eind 2030 geen interne verbrandingsmotoren meer zal hebben. In het geval van deze auto zegt Rolls met de Ultra-Luxury Electric Super Coupé een geheel eigen autoklasse te creëren. Maar in welke klasse hij ook valt, de Spectre ziet er goed uit.

Van voren zegt Rolls-Royce dat de gesplitste koplampen van deze auto worden doorsneden door de breedste grille die ooit op een auto met het kenteken is geplaatst. Dat is opmerkelijk aangezien er geen motor is om daarachter het hoofd koel te houden. Niet dat het ontbreken van een motor dit ding langzaam maakt - de Spectre is goed voor een 0-62mph/0-100kph run in slechts 4,5 seconden, een getal dat indrukwekkend is als je kijkt naar het 2.975kg lege gewicht. Dat is te danken aan de dubbele motor met 585 pk en 664 lb-ft.

Zoals u van een Rolls-Royce mag verwachten, moet u bij het instappen de achterdeuren gebruiken en als u eenmaal binnen bent, is het een en al luxe. Met een bereik van 320 mijl, wilt u comfortabel zitten tussen twee oplaadbeurten, en dat zal ook gebeuren. Technici beweren naar verluidt dat rijden met de Spectre is als rijden met een "Rolls-Royce in high definition", wat zeker indrukwekkend klinkt.

In termen van infotainment, is er een nieuw systeem genaamd Spirit dat compatibel is met een Whispers telefoon app die op afstand de verschillende aspecten van de auto, waaronder reis-en voertuiggegevens. Het klinkt ook alsof bestuurders in staat zullen zijn om de digitale kenmerken van hun auto aan te passen, waarbij Rolls-Royce aanpassingen toevoegt die verder gaan dan hoe de auto eruitziet.

Met dat alles gezegd, hoeveel gaat dit ding kosten? Op dit moment weet niemand dat. Maar zoals zoveel dingen in het leven - als je moet vragen hoeveel het kost, is het waarschijnlijk niets voor jou.