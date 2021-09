Rolls-Royce gaat pas volledig elektrisch in 2030

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rolls-Royce zal zijn concurrenten in de autofabrikanten volgen door de productie van benzine- en dieselvoertuigen tegen 2030 te staken.

Het zal zijn eerste volledig elektrische voertuig ontketenen, genaamd Spectre. in het vierde kwartaal van 2023 en in een verklaring onthulde CEO Torsten Muller-Otvos dat dit het begin is van een nieuwe toekomst voor het luxemerk: "Met dit nieuwe product hebben we onze referenties uiteengezet voor de volledige elektrificatie van ons hele productportfolio tegen 2030," hij zei.

Rolls-Royce is eigendom van BMW , dat zich al heeft gecommitteerd om tegen dezelfde datum volledig elektrisch te gaan met zijn Mini-reeks. Het volgt ook soortgelijke plannen van andere premium autofabrikanten, zoals Jaguar Land Rover en Bentley.

De datum is ook niet willekeurig. De Britse regering zal de verkoop van voertuigen op fossiele brandstof vanaf het einde van het decennium verbieden, en de verkoop van hybrides zal vijf jaar later worden stopgezet.

En hoewel Rolls-Royce niet langer alleen een Brits merk is, is het VK nog steeds een van zijn belangrijke markten.

"Rolls-Royce zal zich niet langer bezighouden met het produceren of verkopen van producten voor interne verbrandingsmotoren", voegde Muller-Otvos toe.

Er zijn tot nu toe geen details of afbeeldingen van Spectre vrijgegeven, maar tegen de jaarwisseling zouden we meer moeten horen.