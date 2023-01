Ring Car Cam is de langverwachte dashboardcamera van het merk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ring breidt zijn beveiligingsproductlijn uit tot buiten het huis, met de aankondiging van de Ring Car Cam - de eerste dashboardcamera van het merk dat eigendom is van Amazon.

Het apparaat heeft twee HD-camera's die naar voren en naar achteren gericht zijn. Net als Ring Video Doorbells en andere producten, kunnen ze beginnen met opnemen wanneer beweging wordt gedetecteerd, om auto-inbraken en diefstal te helpen voorkomen. Er is ook nachtzicht aan boord, zodat ze 24 uur per dag bescherming kunnen bieden.

Met Alexa-ondersteuning kun je tijdens het rijden beginnen met opnemen door gewoon "Alexa, record" te zeggen. De Car Cam zal dan tot 20 minuten lang video opnemen en lokaal opslaan op het apparaat. Een Traffic Stop-functie zal ook automatisch opnames naar de cloud sturen als u zich abonneert op de nieuwe Protect Go-service van Ring.

Dit kost $6 per maand of $60 voor een heel jaar, en omvat ook live view video, verbinding over LTE voor de camera en de mogelijkheid om video's te downloaden en te delen.

De Ring-app voor Android en iPhone wordt gebruikt om de camera te bedienen en zal ook de locatie van de camera volgen via GPS.

De Ring Car Cam is nu te pre-orderen voor $199,99. Die prijs verandert na de pre-order periode (eindigend op 31 januari 2023), naar $249,99.

Het wordt momenteel alleen verkocht voor de Amerikaanse markt, hoewel dit in de toekomst kan veranderen.

Geschreven door Rik Henderson.