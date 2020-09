Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ring geeft autofabrikanten de mogelijkheid om veiligheidswaarschuwingen te geven en videobeelden van voertuigen op te nemen, dankzij een nieuwe dienst, Ring Car Connect.

Als onderdeel van de uitbreiding van het bedrijf van het huis naar de auto, aangekondigd tijdens het jaarlijkse Devices & Services-evenement van Amazon, gaf Ring aan dat klanten binnenkort mobiele meldingen kunnen ontvangen voor gedetecteerde gebeurtenissen, kunnen controleren of hun auto is vergrendeld of ontgrendeld en zelfs terug kunnen kijken. videobeelden die zijn opgenomen.

Ontwikkelaars kunnen meteen aan de integratie van de service werken, waarbij Ring aangeeft dat elke autofabrikant in de service kan integreren.

Amazon heeft echter aangekondigd dat Tesla-modellen 3, X, S en Y de eerste compatibele autos zullen zijn. Als Tesla-rijders bijvoorbeeld kiezen voor de Ring Car Connect van $ 199,99, kunnen ze Tesla Sentry-modus en opgenomen beelden bekijken in de Ring-app (zowel via wifi als LTE).

Met zoveel voertuigen die al ingebouwde cameras hebben en achteruitrijcameras die sinds 2018 verplicht zijn voor alle nieuwe autos in de VS, is het gemakkelijk te begrijpen waarom Amazon en Ring willen integreren in bestaande technologie.

Het is in dit stadium echter natuurlijk onduidelijk hoeveel en hoe snel autofabrikanten op het platform springen.

Dit is niet de enige auto-aankondiging die het bedrijf deed, met Ring Car Alarm en Ring Car Camera ook.

