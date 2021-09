De Renault Mégane betreedt het podium met nieuwe elektrische technologie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste toevoeging aan het E-TECH-gamma van Renault is een nieuwe kijk op de Mégane, de Mégane E-TECH. Het is de grootste elektrische auto van Renault tot nu toe (buiten zijn bestelwagens) en zet hem in directe concurrentie met de VW ID3 , de Tesla Model 3 en de Kia EV6 . Hevige concurrentie dus, maar er zit wat grote technologie in deze nieuwe Mégane.

Ten eerste is het ontwerp echter de moeite waard om over te praten. Omdat het een elektrische auto is en er geen verbrandingsmotor is, is er veel ruimte om het algehele ontwerp te veranderen. Renault heeft het zo gemaakt dat er in elke hoek een wiel is, waardoor het redelijk boxy is, maar ongetwijfeld de interne ruimte zoveel mogelijk benut. Het heeft ook een veel hogere rit dan de normale Mégane, die een rage is met nieuwe EVs.

Binnenin vind je een 24-inch scherm, dat enorm is. Het bestuurt het OpenR-entertainmentsysteem met één scherm en domineert het dashboard absoluut. Het is verdeeld tussen een centraal display en de wijzerplaten achter het stuur. Er zijn allerlei soorten gerecyclede materialen ook overal gevonden.

Maar het belangrijkste is wat de nieuwe Mégane E-TECH aandrijft. Er zijn twee vermogensopties voor dezelfde motor, ofwel 96 kW (130 pk) en 250 Nm

of 160 kW (218 pk) en 300 Nm. Hij weegt slechts 145 kg, wat naar verluidt 10% lichter is dan de krachtbron van de ZOE . De batterijopties zijn 40 kWh en 60 kWh, met een geclaimd bereik van 300 km en 470 km. Renault claimt ook de dunste EV-batterij, wat ongetwijfeld de binnenafmetingen ten goede komt.

De laadsnelheid is een gezonde 130 W, van high-speed laders, zodat u niet te veel tijd aan laadstations zult besteden. Er is zelfs regeneratief remmen om een deel van de verbruikte energie tijdens het rijden terug te winnen.

De Renault Mégane E-TECH ziet eruit als een geweldige instap in het grotere EV-segment, en met de samenwerking met Nissan zal hij ongetwijfeld de weg vrijmaken voor nog meer opties van Renault in de nabije toekomst.