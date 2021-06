Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Renault probeert het grootste probleem van elektrische autos aan te pakken - de kosten - en schetst zijn toekomstplannen tijdens zijn Renault Eways Electropop-evenement.

De sleutel tot deze plannen zal de nieuwe Renault 5 zijn - die in 2023 op de weg zal verschijnen - die volgens het bedrijf 33 procent goedkoper zal zijn dan de Renault Zoe . Dat zou ongeveer £ 19.000 kosten.

Er zal ook een heropleving zijn van het 4-naambord, met een gepland model dat momenteel 4ever wordt genoemd, maar ook gericht is op betaalbaarheid.

Veel hiervan zal neerkomen op de nieuwe platforms voor elektrische autos van Renault - CMF-BEV en CMF-EV.

De eerste is gericht op autos in het B-segment, waaronder de Renault 5 en de nieuwe 4ever, die meer dan 50 procent van de componenten - de niet-EV-componenten - van de huidige CMF-B, die ten grondslag ligt aan veel van de bestaande modellen van Renault, overnemen.

CMF-BEV is modulair, dus het spoor en de lengte van voertuigen kunnen worden aangepast, maar het is ontworpen rond betaalbaarheid, opgezet als de volumeverkoper en maakt elektrische actieradius tot 400 km WLTP (250 mijl) mogelijk.

Het zal een 100 kW-motor hebben, die Renault zelf zal ontwerpen, uiteindelijk met het oog op het verlagen van de kosten, het verkleinen van de aandrijflijn en het verhogen van de efficiëntie.

Het tweede platform van Renault is CMF-EV, dat ten grondslag ligt aan de toekomstige MeganE (foto) - die in 2022 wordt verwacht - en de Nissan Ariya , die in 2021 wordt verwacht. Dit platform biedt tot 580 km WLTP (360 mijl).

Er gebeurt veel op organisatorisch niveau binnen de Renault Group, met plannen om tegen 2025 tien elektrische modellen in de hele groep te lanceren, waarvan zeven van Renault zelf.

De Renault 5 zal in Noord-Frankrijk worden geproduceerd, net als de batterijen, waarbij Renault zegt dat dit logisch is, aangezien Frankrijk, Duitsland en het VK worden gezien als kernmarkten voor het nieuwe model.

Er zijn plannen voor twee gigafabrieken, opnieuw gericht op het verlagen van de kosten van batterijen, terwijl ze zich voorbereiden op solid-state batterijen tegen 2030.

Er gaat zeker veel gebeuren voor Renault en we zullen de resultaten al in 2022 zien.

Geschreven door Chris Hall.