Dacia Spring wil de elektrische revolutie aandrijven met een super betaalbare EV

(Pocket-lint) - De Dacia Spring werd voor het eerst getoond in 2020, op wat de Autosalon van Genève zou zijn geweest, en nu is hij klaar voor lancering, de eerste volledig elektrische Dacia die de markt voor kleine elektrische voertuigen wil opschudden.

Dacia is altijd synoniem geweest voor betaalbaarheid en de lente zal beginnen vanaf ongeveer € 16.990 voordat er overheidsstimulansen worden toegevoegd - waardoor het de goedkoopste Europese elektrische auto is - en misschien een manier om de aantrekkingskracht van elektrisch rijden te vergroten.

Het is in de eerste plaats een stadsauto en de technische specificaties vertellen veel over hoe Dacia dat lage prijsniveau heeft bereikt.

Ten eerste is het een vrij kleine batterij van 27,4 kWh en gekoppeld aan een motor die niet enorm krachtig is met 33 kW (44 pk).

Dat levert een tijd van 0-100 km / u op van 19,1 seconden - maar voordat je lacht, bedenk dan dat de meeste EVs hun beste prestaties leveren vanaf een staande start: inderdaad, de tijd van 0-30 mph is 5,8 seconden, dus wegrijden van de lichten, je zult waarschijnlijk in orde zijn. Snel inhalen, waarschijnlijk niet.

Dat past bij zijn status als kleine stadsauto, aangezien de prestaties op de snelweg waarschijnlijk minder opwindend zijn dan door krappe straten te rijden.

De actieradius wordt namelijk gegeven als 189 mijl (WLTP) op een stadscyclus met veel stop-startritten, of 142 mijl op een gecombineerde cyclus. Deze cijfers zijn meestal iets hoger dan het gemiddelde verbruik in de echte wereld, maar suggereren een gemiddeld verbruik van ongeveer 5,1 mijl per kWh, wat aan de hoge kant is - laten we hopen dat het klopt.

Een van de andere stappen die zijn ondernomen om de prijs onder controle te houden, is de aangeboden laadsnelheid. De details suggereren dat u slechts tot 30 kW gelijkstroom kunt opladen. Dat is niet zon probleem aangezien de batterij klein is, maar het suggereert dat de hardware niet wordt aangeboden voor snellere oplaadsystemen.

Dat plaatst de Dacia Spring in een beugel die wel wat beperkingen heeft, maar nogmaals, als betaalbare stadsauto is hij perfect voor dagelijks rijden, woon-werkverkeer, shoppingtrips - het soort dingen waarvoor geen supercar-prestaties en een 300 nodig zijn. mijl bereik.

De design-apen SUV-stijlen in een compact formaat, vergelijkbaar met andere Dacia-modellen, dus het is leuk. Er zit een vleugje Renault Zoe in en een vleugje Sandero, echt een Dacia-achtige auto.

Er is plaats voor vier personen binnen en een bagageruimte van 290 liter. Het interieur is vrij eenvoudig, maar nogmaals, het is gericht op een meer betaalbaar segment, met technische opties afhankelijk van het uitrustingsniveau dat u kiest.

Er is een centraal touchscreen van 7 inch, compatibel met Android Auto en Apple CarPlay voor degenen die het juiste uitrustingsniveau kiezen, samen met Bluetooth en USB. Er is zelfs een spraakassistentknop op het stuur, waarmee u Siri of Google Assistant op uw telefoon kunt activeren om zaken als muziek te bedienen.

Dit is eigenlijk een elektrische auto die de basis wil dekken, je de essentie geeft en je bespaart van het kopen van veel dingen die je niet nodig hebt.

Het zal in de zomer van 2021 beschikbaar zijn op geselecteerde Europese markten - we denken niet dat het naar het VK zal komen.

Geschreven door Chris Hall.