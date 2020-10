Dacia springt in elektrische autos met de Spring Electric

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dacia heeft met de Spring Electric de stap gezet naar elektrische autos. Net als andere Dacia-modellen is hij ontworpen om betaalbaar te zijn - hoewel we er nog geen prijs voor hebben - maar we verwachten dat hij onder de £ 20.000 zal uitkomen als hij in het VK op de markt komt.

De styling is direct herkenbaar als een Dacia, dakrails, versterkte bogen en andere elementen van de stadsauto die deze kleine SUV sieren. Er zijn enkele hints van Renault, niet verrassend, met het basisinterieur dat is ontworpen om onnodige kosten te vermijden.

Hij is ontworpen als een elektrische auto voor de korte actieradius, iets waar stadsbewoners voor kunnen kiezen, of als een tweede auto voor die lokale ritten waarbij je geen overmatige actieradius nodig hebt.

Er is een 26,8 kWh-batterij die u ongeveer 240 mijl zal opleveren, en een 33 kW-motor - 44 pk equivalent - die u naar een topsnelheid van 78 mph zal voortbewegen. Het ondersteunt opladen met 6,6 kW (ongeveer gemiddeld voor een huishoudelijke wanddoos), terwijl sneller opladen met 30 kW gelijkstroom een optionele extra is.

De oplaadtijd via een standaard stopcontact zou 14 uur zijn, vanuit een wallbox slechts 5 uur, terwijl degenen die kiezen voor het opladen van 30 kW dit binnen een uur weer tot 80 procent zullen hebben. Voor iedereen die overweegt om over een langere afstand te rijden, zou dat een optie zijn die u zou willen nemen.

De Dacia Spring Electric zal, sorry voor de woordspeling, de EV-markt niet elektrificeren, maar het zou praktisch kunnen voldoen aan de behoefte aan meer opties voor elektrische autos tegen meer betaalbare prijzen.

Geschreven door Chris Hall.