De Range Rover Velar voegt een plug-in hybride optie toe

(Pocket-lint) - Toen de Range Rover Velar in 2017 arriveerde , noemden we hem "een titan van technologie en een les in SUV-styling".

Voor 2020 is het een les in duurzamere praktijk: want de Velar is nu beschikbaar in een plug-in hybride elektrische vorm (PHEV).

Het vierde voertuig met het Range Rover-embleem ziet er nog steeds fantastisch uit en is nu ook verkrijgbaar in een Range Rover Velar Edition-formaat - inclusief een zwart contrasterend dak en bijpassende zwarte 20-inch lichtmetalen velgen als onderdeel van het pakket. Dit speciale editie-model is verkrijgbaar in Lantau Bronze, dat u nergens anders in het Velar-assortiment zult vinden.

Voortbouwend op zijn technische interieur, heeft de Velar voor 2020 het bijgewerkte Pivi-infotainmentsysteem en is er een nieuwe actieve ruisonderdrukking beschikbaar - net als een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, waardoor het weggeluid in de cabine wordt gedempt.

Er is ook een nieuw Cabin Air Filtration-systeem beschikbaar, dat de hoeveelheid schadelijke deeltjes (kleiner dan PM2,5), pollen en zelfs geuren helpt verminderen. Binnen in de cabine zal daarom schoner zijn dan de lucht buiten.

Terwijl de Range Rover Velar in het VK geprijsd is vanaf £ 46.110, als je de plug-in-optie wilt, die springt naar £ 56.550 voor de 2-liter P400e PHEV. Het is echter een snelle SUV, waarbij dat model in 5,4 seconden de 0-100 km / u haalt.

Geschreven door Mike Lowe.