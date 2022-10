Qualcomm's Snapdragon Automotive Platforms voor de Volvo EX90

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Chipmaker Qualcomm heeft aangekondigd dat zijn Snapdragon Automotive Platforms de Volvo EX90 zullen aandrijven, de grootste EV van het Zweedse bedrijf tot nu toe.

De aankondiging van Qualcomm komt vooruitlopend op de aankondiging van de Volvo EX90 op 9 november 2022, maar dat betekent niet dat we moeten wachten om meer te weten te komen over de technologie die het ongetwijfeld luxueuze elektrische voertuig zal aandrijven. Qualcomm zegt dat zijn Automotive Platforms niet één maar twee schermen zullen aandrijven - één daarvan zal worden gebruikt om te navigeren tussen kaarten, media en telefooncontacten op een groot scherm en het andere zal achter het stuur zitten.

Dat secundaire scherm zal alle gebruikelijke rijgerichte informatie verwerken, waaronder rij-informatie, navigatie en meer, aldus Qualcomm via een persbericht.

Beeldmateriaal gedeeld door Qualcomm toont een interface die onmiddellijk vertrouwd lijkt voor Tesla-rijders en het is geen verrassing dat de Volvo EX90 zal beschikken over zelfrijdende technologie. Maar net als alle andere auto's zal Volvo's nieuwe SUV zich in dat opzicht aan de lokale regels moeten houden.

We zullen natuurlijk moeten wachten tot de officiële onthulling van de Volvo EX90 om meer te weten te komen over niet alleen het entertainmentsysteem maar ook de auto zelf. We verwachten dat het een grote auto wordt, dat staat vast. Maar er valt nog veel meer te leren voor die aankondiging op 9 november. Er is ons al verteld dat we een ultramodern sensorsysteem kunnen verwachten voor volledige 360-graden dekking, maar hoe goed dat in de praktijk zal werken, is iets wat we moeten afwachten.

