Qualcomm digitaal chassis: auto's van de toekomst aandrijven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Al een aantal jaren praten bedrijven als Qualcomm over hoe ze spelers willen zijn in de automobielsector. Naarmate auto's technologischer worden - zowel wat betreft de aandrijving als de entertainmentsystemen die ze bieden - is er meer vermogen nodig.

Qualcomm heeft vaak gesproken over de evolutie van zijn "digitale chassis". In een wereld waar het chassis normaal gesproken het stalen hart van de auto is, kun je deze systemen zien als het technologische hart van de auto.

Nieuw toegevoegd vanuit Qualcomm zijn cloud-as-a-service, geïntegreerde telematica en het upgraden van wifi naar 6E in de laatste update.

Thierry Cammal - directeur-generaal bij de softwarelabs van Renault - in gesprek met Enrico Salvatori - president van Qualcomm Europe - op MWC 2022 legde uit dat auto's in het verleden veel ECU's (elektronische regeleenheden) gebruikten voor individuele functies.

De verschuiving naar een digitaal chassis ziet een verschuiving van veel ECU's naar minder chips met veel meer kracht - en dat is waar Qualcomm binnenkomt.

Dit kan in wezen in twee secties worden verdeeld: de hardware om het rijden van de auto te regelen en de hardware om de infotainmentsystemen te bedienen.

Cammal schetste dat de verandering een verschuiving naar een "softwaregedefinieerde benadering" vereiste, maar dat heeft een complete verandering van benadering gezien voor moderne auto's, zoals de nieuwe elektrische Renault Megane of de Cadillac Lyriq.

Qualcomm kan de hardware leveren die veel systemen dekt, inclusief voor die steeds grotere displays voor chauffeurs en passagiers, heads-up display-systemen, waaronder systemen met augmented reality-overlays, digitale spiegels, multi-zone audiosystemen, borddetectie en nog veel meer.

Dan is er de levering van een 5G-verbinding met de buitenwereld om de cloud met de auto te verbinden voor zaken als verkeer en in de toekomst om autonoom rijden te ondersteunen, evenals een hotspot voor passagiersverbinding.

Dan heb je de hardware voor de eigenlijke rijfuncties en zaken als de ADAS (advanced driver assistance systems).

"Wij, de autofabrikant, moeten de software controleren", zegt Cammal, voordat hij verder gaat met te zeggen dat software nu een groot deel van de waarde van de auto uitmaakt.

Een op software gebaseerde aanpak betekent dat de fabrikant functies kan toevoegen, systemen kan verfijnen en waarde kan toevoegen aan auto's buiten het verkooppunt. Cammal benadrukte dat dit zou kunnen betekenen dat de restwaarde van een auto langer kan worden behouden, omdat er meer vrijheid is om auto's up-to-date te houden.

Dit is iets dat we hebben gezien van Tesla , waar software een grote rol speelt in de ervaring, en het is ook een drijvende kracht achter het gebruik van schermen in plaats van knoppen voor alles: je kunt een gebruikersinterface op afstand bijwerken en een ervaring veranderen of toevoegen een service, wat niet mogelijk is als alles een gedefinieerde hardwareknop heeft.

Qualcomm zegt dat er een orderpijplijn is van meer dan $ 13 miljard, dus je kunt verwachten dat je nog veel meer zult horen over de betrokkenheid van Qualcomm bij de automobielindustrie. U weet misschien niet dat uw auto op Qualcomm-hardware draait, maar de kans is groot dat dit wel het geval is.

Geschreven door Chris Hall.