De samenwerking van Qualcomm en Amazon zou kunnen leiden tot aangepaste Alexa-spraakbesturing in veel toekomstige autos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm en Amazon werken samen om het voor autofabrikanten gemakkelijker te maken om in toekomstige voertuigen een op maat gemaakte Alexa-ervaring te bieden.

Door deze verhuizing wordt de technologie van Alexa geïntegreerd in Qualcomms Snapdragon Automotive Cockpit Platforms, een basis waarmee autofabrikanten en leveranciers Alexa in de auto kunnen aanbieden, aangepast aan hun eigen merk, met meer gemak.

Dit fungeert als een uitbreiding op de bestaande Alexa Automotive SDK (softwareontwikkelingskit) en is beschikbaar op de nieuwe 4e generatie Qualcomm Automotive Cockpit en komt ook naar de vorige 3e generatie.

Hoewel je ondersteuning krijgt voor Alexa als wake-word, kan de technologie worden gebruikt met aangepaste wake-woorden en stemmen. Nu stembesturing thuis gemeengoed wordt en vaak ver achterblijft in autos, moet het ervoor zorgen dat de toekomstige ervaring met voertuigen steeds competitiever wordt.

Dankzij de slimme hardware van Qualcomm is er meerkanaals echo-onderdrukking en de mogelijkheid om de spreekstem te identificeren en die uit een lawaaierige auto te halen, dus wanneer de kinderen achterin schreeuwen, moet de bestuurder nog steeds in staat zijn om de stem te laten spelen. Bevroren soundtrack zonder tegen Alexa of de kinderen te hoeven schreeuwen.

"De pre-integratie van de Alexa Custom Assistant met Snapdragon Automotive Cockpit Platforms is ontworpen om de kosten, complexiteit en tijd te verminderen die OEMs in de auto-industrie nodig hebben om hun klanten de keuze en flexibiliteit te bieden van gelijktijdige intelligente assistenten", aldus vice-president van Alexa Automotive. , Ned Curic.

"Deze nieuwste optimalisatie van Alexa Custom Assistant met Snapdragon Automotive Cockpit Platforms zorgt voor slimmere, op maat gemaakte en natuurlijke interacties tussen chauffeurs en voertuigen, wat een sterkere relatie tussen bestuurder en voertuig bevordert", aldus senior vice president & GM, automotive, Qualcomm Technologies, Nakul Duggal.

Voor de gemiddelde klant betekent dit niet dat u de situatie in de auto die u al bezit, kunt verbeteren, maar in de toekomst zullen er waarschijnlijk betere in-car-ervaringen zijn van een reeks fabrikanten. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de betrokkenheid van Qualcomm als de onderliggende hardware wordt genoemd, kunt u er zeker van zijn dat Alexa dat wel zal zijn.

Geschreven door Chris Hall.