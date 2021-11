Er is een nieuwe versie van de Porsche Taycan - de GTS - en een nieuwe carrosserievorm - de Sport Turismo

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Porsche heeft zijn aanbod voor de elektrische Taycan-modellen uitgebreid met de introductie van een GTS. Het GTS-model zit tussen de Taycan 4S en de Taycan Turbo in, wat betekent dat er nu tien Taycan-modellen in de familie zijn.

De GTS zal beschikbaar zijn als Taycan-variant en met een styling vergelijkbaar met de Cross Turismo , hoewel dit eigenlijk een nieuwe versie is, de Taycan Sport Turismo genaamd. Het idee is om een derde carrosseriestijl te creëren, zodat je de Taycan, Taycan Cross Turismo en Taycan Sport Turismo hebt.

De Cross en de Sport lijken op het eerste gezicht op elkaar, maar de Sport Turismo heeft geen offroad-elementen die op de Cross Turismo werden aangeboden. Dat betekent dat u alle wegprestaties van de Taycan hebt, met alle praktische aspecten van de Cross.

Porsche

Het zal moeilijk zijn om ze van elkaar te onderscheiden - behalve de versterkte zwarte wielkasten op de Cross Turismo - en misschien de dakrails.

De GTS wordt gepresenteerd als een sportieve keuze, met aanpassingen aan het exterieur om het er iets agressiever uit te laten zien - er zijn meer zwarte elementen, evenals GTS-badges door het interieur.

Het is de kracht die het echt onderscheidt. Er is een dubbele motoropstelling waarbij voor- en achterwielen worden aangedreven wanneer dat nodig is.

Er is een 93,4 kWh-batterij met een standaardvermogen van 380 kW van de motoren - dit kan worden opgevoerd tot 440 kW in launch control.

Porsche

De topsnelheid is 250 km/u (155 mph), terwijl het bereik naar verluidt 504 km (313 mijl) is. De 0-60 mph wordt gegeven als 3,5 seconden. Dit zijn de statistieken voor de Taycan GTS - de Taycan Sport Turismo GTS is in wezen hetzelfde, met een bereik dat enigszins is teruggebracht tot 304 mijl.

Er is ook een slimme nieuwe optie: het Sunshine Control-dak. Hiermee kunt u segmenten van het dak veranderen van transparant naar ondoorzichtig met een aanraking van een vinger op de bedieningselementen. Je kunt het in actie zien in de nogal overdreven promovideo van Porsche.

De Taycan GTS begint vanaf £ 104.190 in het VK, terwijl de Taycan GTS Sport Turismo £ 104.990 kost. In de VS kost de Taycan GTS $ 131.400, terwijl de Taycan GTS Sport Turismo $ 133.300 kost.