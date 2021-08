Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Porsche Taycan is zonder twijfel een van de meest indrukwekkende volledig elektrische sportwagens op de markt. En vanaf september zal het 2021-model een groter bereik en een handvol extra voordelen met zich meebrengen ten opzichte van het origineel.

Porsche zegt dat de Taycan geen opgewaardeerd WLTP-kilometercijfer zal krijgen - wat, met een maximum van 301 mijl per lading, sowieso niet slecht is - maar dat de werkelijke cijfers zullen worden verbeterd.

Hoe? Door de werking van de motoren te veranderen. "In de modi Normaal en Range is de voorste elektromotor bijna volledig ontkoppeld en spanningsloos in het deellastbereik van de modellen met vierwielaandrijving", luidt het persbericht van Porsche. "Bovendien wordt er geen aandrijving op beide assen overgedragen wanneer de auto uitrolt of stilstaat."

Toen we de Taycan in de herfst van 2020 testten, bereikte hij bijna 250 mijl per lading, dus alles wat hem kan helpen om de echte beoordeling van 300 mijl te bereiken, zou geweldig zijn. Hoewel je op een bepaalde manier moet rijden om het te bereiken - geen 0-100 km/u in 2,6 seconden uit de lichten, toch?

Het is echter niet alleen het bereik dat een boost krijgt, met de 2021 Taycan die Android Auto ook diep integreert in het Porsche Communication Management (PCM) -systeem en voor het eerst Remote Park Assist toevoegt - de laatste, gezien hoe laag en breed dit is auto is, biedt het voordeel van telefoongestuurd parkeren terwijl u zich niet in het voertuig bevindt.

En als je echt alles wilt doen, dan komt de Taycan ook met nieuwe verfbeurten, waaronder (ingesloten afbeelding hierboven) klassiek Rubystone Red en (niet afgebeeld en helemaal minder klassiek) Acid Green. Als je zes cijfers aan een auto uitgeeft, dan is dat zeker een andere manier om op te vallen, toch?