Een volledig elektrische Porsche Macan is onderweg voor 2023

(Pocket-lint) - Een volledig elektrische versie van de Porsche Macan is bevestigd en deze komt in 2023 aan. Dat weten we omdat - na testen in het Porsche Development Center in Weissach - een prototype van de auto op wegen in Duitsland is gefotografeerd.

De technisch directeur van Porsche heeft met TopGear van de BBC gesproken over het nieuwe voertuig met de werknaam E Macan.

Michael Steiner zegt: "Het ziet eruit als een typische Porsche en voldoet aan uw verwachtingen van een elektrische auto. Het is een typische Macan, maar veel moderner en sportiever." De Macan is Porches grootste verkoper, dus dit is een belangrijk voertuig voor het merk, hoewel Steiner duidelijk is dat er ook vóór 2023 een nieuwe versie van de standaard verbrandingsmotor Macan zal zijn.

De afbeeldingen van het voertuig die online worden getoond, hebben verschillende verkapte elementen, maar het is duidelijk dat de motorkap een veel lager ontwerp heeft dan de huidige Macan, meer gemeen met Porsche-sportwagens.

Het zal vierwielaandrijving zijn (hoewel tweewielaandrijving mogelijk ook beschikbaar is) en dezelfde 800 W- elektrische aandrijving gebruiken als de Porsche Taycan met efficiënt regeneratief remmen wanneer u accelereert en remt.

Zoals je zou verwachten, zullen er ook verschillende modellen zijn die de hoogte van een 100kWh-batterij kunnen bereiken met behulp van het Volkswagen Group Premium Platform Electric (PPE) -platform dat ook door andere merken wordt gebruikt. Steiner sluit een plug-in hybride (PHEV) versie van de Macan uit.

"Ons belangrijkste doel is om het gewicht en de laadtijden te verminderen ten opzichte van onze huidige 20 minuten. We zijn ervan overtuigd dat de snelweginfrastructuur verbeterd moet worden. We zijn van plan om het bereik iets te vergroten, maar we mikken niet op het wereldkampioenschap."

"Hij rijdt als een Porsche. Hij ziet eruit als een Porsche, voelt aan als een Porsche en heeft de ziel van een Porsche. Hij zal alles hebben wat de huidige Macan heeft voor prestatietechnologie en daarnaast hoogwaardige elektrische technologie van de Taycan. "

Er zullen ook veel virtuele tests worden uitgevoerd om tijd en kosten te besparen. Er zijn 20 digitale prototypes voor simulatie in een aantal ontwikkelingscategorieën, zoals aerodynamica, energiemanagement, bediening en akoestiek.

"We verzamelen regelmatig de gegevens van de verschillende afdelingen en gebruiken die om een compleet, virtueel voertuig op te bouwen dat zo gedetailleerd mogelijk is", legt dr. Andreas Huber uit, manager digitale prototypes bij Porsche. Hierdoor kunnen problemen snel worden geïdentificeerd en opgelost.

Steiner zegt dat de helft van Porsches verkoop in 2025 EV of PHEV zal zijn. Tegen de tijd dat de volledig elektrische Macan in 2023 op de markt komt, zal hij wereldwijd zon drie miljoen testkilometers hebben afgelegd.

