Porsche Taycan Cross Turismo is de elektrische auto voor veeleisende avonturiers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Porsche heeft de nieuwste aanwinst voor de Taycan-familie onthuld, de Porsche Taycan Cross Turismo.

Gebaseerd op de Porsche Mission E Cross Turismo, dit is een CUV, een cross-over bedrijfswagen, die je sportwagenprestaties op de weg wil geven, maar met een beetje meer praktische bruikbaarheid. Er is enige gelijkenis met de bestaande Porsche Panamera , maar met de Cross Turismo die een nieuwe futuristische richting inslaat.

Porsche wil de lifestyle-kant van deze auto pushen door de lancering te versnipperen om te praten over skiën of mountainbiken, en de Cross Turismo te laten zien die over sneeuw, gras en grindpaden stroomt. Het is niet alleen een beest voor de weg - hoewel het daar uiteraard ook met zinderende snelheid zal presteren.

Er is zelfs een optioneel offroad-pakket dat de bodemvrijheid met 30 mm vergroot, met adaptieve luchtvering standaard op alle modellen, dus als je de kemphaan raakt, kun je de buik uit de modder houden.

Standaard voor alle vier de modellen is de 93,4 kWh-batterij, die de verschillende versies van deze auto ondersteunt: Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo en Taycan Turbo S Cross Turismo. Hier is hoe ze afbreken:

Taycan 4 Cross Turismo, 280 kW (380 pk), overboost-vermogen voor Launch Control 350 kW (476 pk), 0-100 km / u in 5,1 seconden, topsnelheid 220 km / u, actieradius (WLTP) 389-456 km

Taycan 4S Cross Turismo, 360 kW (490 pk), overboost-vermogen met Launch Control 420 kW (571 pk), 0-100 km / u in 4,1 seconden, topsnelheid 240 km / u, actieradius (WLTP) 388-452 km

Taycan Turbo Cross Turismo, 460 kW (625 pk), overboost-vermogen met Launch Control 500 kW (680 pk), acceleratie van 0-100 km / u in 3,3 seconden, topsnelheid 250 km / u, actieradius (WLTP) 395-452 km

Taycan Turbo S Cross Turismo, 460 kW (625 pk), overboost-vermogen met Launch Control 560 kW (761 pk), 0-100 km / u in 2,9 seconden, topsnelheid 250 km / u, actieradius (WLTP) 388-419 km

Terwijl de auto op hetzelfde platform staat als de Taycan sedan , geeft de langere daklijn extra ruimte aan de achterpassagiers en bagage.

Er is de optie voor een glazen dak om dat interieur op te fleuren, terwijl dakrails meer draagmogelijkheden bieden.

Porsche heeft nu meer dan 20.000 Taycan-modellen afgeleverd en de nieuwe Taycan Cross Turismo zal in de zomer van 2021 de gelederen vervoegen. De prijzen moeten nog worden bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.