Porsche Taycan Cross Turismo: hoe u de lancering van vandaag online kunt bekijken

(Pocket-lint) - Porsche bereidt zich voor op de lancering van zijn volgende elektrische auto, de Porsche Taycan Cross Turismo.

Gebaseerd op de Mission E Cross Turismo die in 2018 werd getoond, neemt het nieuwe model de elektrische formule van Porsche en past deze toe op iets groter en praktischer, waardoor je net wat meer ruimte krijgt, zoals de Panamera .

Hier is alles wat u moet weten.

De onthulling van de nieuwe Porsche Taycan Cross Turismo vindt plaats op 4 maart 2021 om 16.00 uur CET. Dit zijn de internationale tijden:

San Francisco - 07:00 uur PST

New York - 10:00 EST

Londen - 15:00 GMT

Berlijn - 16:00 CET

New Delhi - 20:30 IST

Peking - 23:00 CST

Sydney - 2:00 AEDT 5 maart

Porsche zal het evenement livestreamen en we hebben de stream hierboven ingesloten, zodat je deze hier kunt bekijken.

Hoewel een groot deel van de Cross Turismo vergelijkbaar is met de Taycan-modellen die al zijn gelanceerd, heeft hij een langer profiel, met een verlengd dak, wat meer ruimte betekent voor de achterpassagiers - en meer bagageruimte.

Dit is een auto die is ontworpen om praktischer te zijn. Dakrails zijn bijvoorbeeld standaard, terwijl de bagageruimte achterin is ontworpen om meer ruimte te bieden aan diegenen die graag iets avontuurlijkers doen dan alleen maar naar kantoor rijden.

Dat zie je ook terug in de ophanging: deze auto kan hoger rijden dan de Taycan-modellen, waardoor er iets meer ruimte is voor minder vlakke wegen - hij zal ook vierwielaandrijving hebben, met een dubbele motoropstelling om prestaties te garanderen, ongeacht het terrein. .

In wezen verwachten we echter een auto die de Taycan-ervaring vanuit het interieur sterk voortzet en dat is geen slechte zaak.

Geschreven door Chris Hall.