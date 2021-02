Porsche plaagt Taycan Cross Turismo, een meer praktische elektrische auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wie de afgelopen jaren naar Porsche-concepten heeft gekeken, herinnert zich de Mission E Cross Turismo nog . Terwijl in 2018 de Taycan werd onthuld , de iets gedurfdere versie, wachtte de Cross Turismo in de coulissen.

Dat wachten loopt ten einde. Aangezien de auto naar verwachting op 4 maart wordt gelanceerd, heeft Porsche ons een voorproefje gegeven van het nieuwe model, waarin enkele van de wijzigingen worden beschreven die u van de bestaande Taycan-modellen mag verwachten.

Het grote is dat het profiel van de Taycan nogal anders is, met dat langere dak wat resulteert in meer hoogte aan de achterkant van de auto. Net als bij de Panamera komt er meer ruimte achter in de auto.

Dat geeft de achterpassagiers meer ruimte en zorgt ook voor een meer praktische koffer / kofferbak en laadruimte. Er is ook een keuze uit een dak, massief of glas, waardoor het nog ruimer wordt.

Tijdens het rijden met het nieuwe model vestigt Stefan Weckbach, productchef van Porsche Taycan, de aandacht op de dakrails en zegt dat hij voor de Cross Turismo zou kiezen omdat hij van mountainbiken houdt en ruimte nodig heeft.

Dat wijst op een auto die een stuk praktischer is dan de sportieve Taycan, met een CUV-rijmodel om de rijhoogte op te krikken om hem beter geschikt te maken voor wat ruigere wegen.

Naast het nieuws dat de Cross Turismo een dubbele motor wordt voor vierwielaandrijving, verwachten we dat dit de praktische optie is voor degenen die in het weekend naar de Alpen gaan om te skiën.

We verwachten alle opties snel genoeg te zien, en de bestellingen zullen naar verwachting binnenkort openen.

Geschreven door Chris Hall.