De Polestar 2 krijgt een snelheidsboost zonder Merc-achtig abonnement

(Pocket-lint) - Polestar heeft aangekondigd dat het klanten de kans geeft om hun Polestar 2 te upgraden met een extra 68 pk en 15 lb. ft. koppel voor een vast bedrag van 1.195 dollar en geen abonnement in zicht.

De stap, alleen beschikbaar voor Polestar-klanten in de Verenigde Staten en Canada - althans in eerste instantie - kost mensen een eenmalig bedrag van minder dan $1.200. Dat is toevallig ook het bedrag dat Mercedes-Benz onlangs aan zijn EV-rijders vroeg om elk jaar een snelheidsverhoging te krijgen.

De upgrade is beschikbaar op de long range versie met dubbele motor van de Polestar 2, waarbij het bedrijf zegt dat "de upgrade 68 pk en 15 lb.-ft koppel toevoegt aan de bestaande 408 pk en 487 lb.-ft koppel geproduceerd door de aandrijflijn met dubbele motor, voor een totaal vermogen van 476 pk en 502 lb.-ft".

Het bedrijf gaat verder met te zeggen dat bestuurders een sportievere ervaring kunnen verwachten als gevolg van de upgrade, met de 0-60mph tijd teruggebracht tot slechts 4,2 seconden. Het is een milde verbetering ten opzichte van de reeds verbluffende 4,5 seconden, maar het is nog steeds welkom. Het grootste verschil komt echter bij snelheden waarbij je waarschijnlijk iemand gaat inhalen, waarbij alles tussen de 44 en 80 km/u het meeste voordeel oplevert.

Het eenmalige vaste bedrag is duidelijk een grapje naar Mercedes-Benz, dat onlangs zei dat klanten 1200 dollar per jaar moeten betalen om te profiteren van vergelijkbare vermogensverbeteringen. De sub geldt voor de voertuigen Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC en Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC.

