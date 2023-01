Polestar heeft de bekleding van de Polestar 3 verwijderd, nu het merk zich op SUV-terrein begeeft. Nu de Polestar 2 alom wordt geprezen, is de volgende stap de alom betwiste middelgrote SUV aan de luxekant van de markt.

Polestar is een volledig elektrisch merk, dat de naam ontleent aan de prestatiegerichte tak van Volvo, maar nu onder de paraplu van moedermerk Geely valt. Het vorige model was sterk gepositioneerd als de executive saloon en het nieuwe model zal de aantrekkingskracht uitbreiden naar degenen die een premium familie-SUV willen.

Wat de Polestar 3 onderscheidt van andere SUV's is het niveau van geekery dat hij draagt, zoals de tekst op de carrosserie en die hoeken rond de lichten en de voorste aero-vleugel. Er zit een flinke dosis sciencefiction in het geheel, als iets wat je op een auto uit de toekomst zou aantreffen.

En daar stopt de techniek niet, want Polestar geeft details over wat alles aan boord aandrijft: er is de Nvidia Drive-kerncomputer, die de gegevens verwerkt die de auto verzamelt van al zijn sensoren, waarbij AI wordt gebruikt om de rijhulpfuncties aan te sturen.

We hebben het over vijf radarmodules, vijf externe camera's en 12 externe ultrasone sensoren, terwijl er interne radarmodules zijn voor de veiligheid en camera's om de alertheid en het welzijn van de bestuurder te volgen.

Het optionele Pilot Pack (standaard gemonteerd op de eerste editie) bereidt de auto voor op autonoom rijden en voegt meer hardware toe om een nauwkeurig beeld te geven van de 3D-omgeving van de auto.

Het infotainmentsysteem staat op het Snapdragon Cockpit Platform - onderdeel van het Snapdragon Digital Chassis - terwijl de gebruikersinterface Android Automotive is, met een 14,5-inch centraal display.

Wat de auto zelf betreft, is er een enorme 111kWh batterij (107kWh bruikbaar), die tot 250kW opladen ondersteunt en een actieradius van 379 mijl zou hebben. Bij de introductie zal de auto een configuratie met twee motoren hebben, met een vermogen van 360 W, terwijl het Performance Pack dat vermogen opkrikt tot 390 W.

Hij doet 0-62mph in 5 seconden (4,7 met het Performance Pack), terwijl de achteras kan worden ontkoppeld zodat hij alleen op de vooras kan rijden om de efficiëntie te verhogen.

Wat het interieur betreft, is er een moderne esthetiek met opties voor verschillende afwerkingen en materialen, waaronder wol, welzijnsgecertificeerd leder en MicroTech, in donkere en lichte afwerkingen. Het panoramische zonnedak is standaard, net als de luchtgeveerde ophanging en, voor de eerste edities, een Bowers & Wilkins geluidssysteem met 25 luidsprekers en Dolby Atmos.

Het is, in één woord, ongeveer de meest geekiest manifestatie van een auto die we tot nu toe hebben gezien en het slechte nieuws is dat hij niet goedkoop zal zijn: de Polestar 3 kost vanaf £79.900 als hij in 2023 wordt gelanceerd. De voorbestellingen gaan echter onmiddellijk van start.