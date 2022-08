Polestar O2 Concept in productie als Polestar 6

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Polestar's elektrische roadster concept zal een volwaardig productiemodel worden, dankzij de overweldigende respons nadat het in het voorjaar in LA debuteerde en deze zomer de hoofdrol speelde op het Goodwood Festival of Speed in het Verenigd Koninkrijk.

De naam zal veranderen van Polestar O2 Concept in Polestar 6, terwijl het ook onduidelijk is of de consumentenversie de inbegrepen autonome drone zal behouden die tevoorschijn kwam om cinematische rijsequenties op te nemen tijdens het rijden.

-

We betwijfelen echter of velen het erg zullen vinden om de gizmo te verliezen, aangezien de Polestar 6 zal worden geleverd met een aandrijflijn met dubbele motor die 884 pk produceert. Het doel is 0-100 km / h (0-60mph) in minder dan 3,2 seconden.

De auto wordt een hardtop cabriolet en er zullen in eerste instantie 500 genummerde exemplaren van een speciaal "LA Concept"-model worden gemaakt. Deze krijgt het exclusieve hemelsblauwe exterieur van de in Los Angeles en Goodwood getoonde versie. Hij krijgt ook de unieke 21-inchwielen van de O2 Concept.

Het enige grote nadeel is dat je geduld moet hebben om er een te bemachtigen. De Polestar 6 zal naar verwachting pas in 2026 op de markt komen.

Dat gezegd zijnde, geeft het je in ieder geval genoeg tijd om te sparen voor een exemplaar.

De beste elektrische auto's 2022: de beste batterijaangedreven voertuigen op de Britse wegen Door Chris Hall · 17 juni 2022 Bekijk onze lijst met de beste elektrische auto's die te koop zijn. Top accu aangedreven auto's geschikt voor UK wegen.

Geschreven door Rik Henderson.