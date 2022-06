Polestar 5 zal een 650kW sport GT zijn, verwacht in 2024

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Polestar heeft ons een glimp laten zien van de Polestar 5, zijn vierdeurs GT-auto op basis van het Precept-prototype.

Een van de interessantste dingen aan de Polestar 5 is dat hij gebaseerd is op de Polestar Precept, een conceptmodel dat Polestar in 2020 onthulde en dat in wezen met relatief weinig wijzigingen in productie zal gaan.

"Het publiek zei: 'We willen het', dus hebben we besloten het te bouwen," zei Thomas Ingenlath, CEO van Polestar, in september 2020 - wat veel opwinding over dit model brengt.

Het behoudt zijn gelikte looks en, hoewel bedekt in camouflage, is het duidelijk dat dit ontwikkelingsprototype van de Polestar 5 nauw verwant is aan dat originele conceptmodel.

We hebben nu een paar meer details, met Polestar zeggen dat het gaat 650kW van het vermogen te bieden - dat is 884pk - met een 800V architectuur. De kracht zal afkomstig zijn van een dubbele motor systeem en Polestar gebruikt Goodwood Festival of Speed om dit model te laten zien.

Eerder werd gesuggereerd dat de Polestar 5 een 15-inch display in het midden en een 12-inch display voor de bestuurder zou bieden en we zouden verwachten dat het voortbouwt op de populariteit van de huidige Polestar 2.

De Polestar 5 moet in 2024 op de markt komen, als eerste in een reeks lanceringen van het bedrijf. Dat is ook van plan om de Polestar 3 en Polestar 4 als het bedrijf breidt zijn volledig elektrische voetafdruk.

De Polestar 5 is in de maak om een premium performance model, met gelikte looks en het gemak van vier-deurs toegang en klanten zullen staan te popelen om meer te horen. Gelukkig zal Polestar die eetlust voeden met zijn YouTube-serie die een kijkje achter de schermen geeft in de vooruitgang van de Polestar 5.

Geschreven door Chris Hall.