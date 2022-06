Polestar's eerste elektrische SUV komt er aan in oktober 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Polestar heeft beelden vrijgegeven van zijn aanstaande Polestar 3 EV, die wereldwijd zijn debuut moet maken in oktober 2022.

De Polestar 3 is de eerste elektrische prestaties SUV van het bedrijf en markeert haar toetreding tot een van de grootste groeisectoren in de industrie. De nieuwe SUV wordt uitgerust met een aandrijflijn met dubbele motor en een grote batterij voor een actieradius van meer dan 600 km.

Thomas Ingenlath, CEO van Polestar, heeft gezegd dat het doel met de Polestar 3 is om "...de 'sport' terug te brengen in de SUV, trouw blijvend aan onze performance roots."

Zoals je zou kunnen opmaken uit de naam, de Polestar 3 is de derde high-performance elektrische auto van het bedrijf, volgend op de Polestar 2. Het wordt nu geplaagd kort nadat het bedrijf ons enthousiast maakte met een blik op de Polestar O2 concept roadster.

Deze SUV is ook gepland om autonome snelweg besturing te bieden, aangedreven door Luminar lidar sensoren en computersystemen van Nvidia.

De lancering maakt deel uit van een agressieve push door Polestar om haar aanwezigheid in de mondiale automarkt te vergroten. Als zodanig Polestar zegt dat het van plan is om elk jaar een nieuwe auto voor de komende drie jaar te lanceren en om de verkoop te vertienvoudigen tegen 2025. Dus verwacht meer te zien dan de Polestar 3.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u de Polestar 3 bestellen in oktober 2022 met de productie start in het begin van 2023. De SUV zal zowel in China als in de VS worden geproduceerd in Charleston, South Carolina.

Geschreven door Adrian Willings.