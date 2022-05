Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polestar heeft geïnvesteerd in een bedrijf dat snellaadbatterijen produceert en dat werkt aan een oplossing om tot 160 km (100 mijl) af te leggen na slechts vijf minuten opladen.

Het Isrealische bedrijf, StoreDot, hoopt die mijlpaal te bereiken met zijn silicium-dominante, extreem snellaadbatterijtechnologie tegen 2024.

De technologie, die "100in5" wordt genoemd, zou tegen die tijd in massaproductie kunnen worden genomen en kort daarna in productieauto's kunnen worden ingebouwd. Polestar onderzoekt het gebruik ervan in toekomstige voertuigen.

Het onderzoekt hoe de technologie van StoreDot kan worden aangepast om proof-of-concept Polestar elektrische auto's te laten rijden, met het oog op volledige productievoertuigen in de komende vier jaar.

Andere investeerders in StoreDot zijn Daimler, Volvo, Samsung en EVE Energy.

Verschillende andere autofabrikanten zullen de "100in5"-batterijen in de nabije toekomst ook in de praktijk testen.

"Oplaad- en actieradiusangst zijn veelvoorkomende problemen die eigenaars van auto's met verbrandingsmotoren ervan weerhouden om over te stappen op EV's," zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

"De geavanceerde batterijtechnologie van StoreDot biedt in potentie echte oplossingen voor deze obstakels.

"Als onze huidige proefprojecten met StoreDot succesvol zijn, zouden we deze oplossingen tegen 2026 geïmplementeerd kunnen zien in Polestar-auto's."

Premium EV-merk Polestar weet ook autoliefhebbers voor zich te winnen met zijn strakke ontwerpen, zoals het in maart onthulde O2 roadster concept.

Geschreven door Rik Henderson.