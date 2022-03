Polestar laat hart sneller kloppen met Polestar O2 concept roadster

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is eerlijk om te zeggen dat Polestar fans links, rechts en in het midden aan het winnen is, en de onthulling van het Polestar O2-roadsterconcept zal dat alleen maar voortzetten.

De O2 is een cabrio met hard dak, met strakke lijnen en een 2+2-configuratie binnenin, klassieke sportwagendingen - laag, lang en vol doel.

Polestar zegt dat dit gaat om te laten zien dat de toekomst van auto's elektrisch is en dat, hoewel sommigen hunkeren naar dat bonzen van de motor, er wat pracht zal zijn in top-down rijden in stilte.

Er is niet veel gezegd over de prestaties van dit nieuwe model, maar er wordt gesproken over het sportieve rijgedrag en de directe besturing, terwijl het interieur voor alle zachte oppervlakken gerecycled polyester gebruikt.

Zoals alle concepten is het een visie en een statement, maar het mooie van concepten als deze is dat het eruitziet als een afgewerkte auto. Het zou ons niet verbazen als Polestar dit in de toekomst vrijwel zonder ontwerpwijzigingen zou lanceren.

Er is echter één ding om over te praten: de drone.

Polestar zegt dat de drone niet alleen een gimmick is, maar we kunnen het niet helpen het gevoel te krijgen dat het precies is wat het is.

"In een wereld die steeds meer wordt aangedreven door sociale media, beschikt de Polestar O2 over een autonome filmische drone die achter de achterbank is geïntegreerd", zegt Polestar in zijn persmateriaal.

"Ontwikkeld in samenwerking met Aerofugia's consumentenelektronicamerk Hoco Flow, kan de concept-drone worden ingezet terwijl de auto rijdt, om de perfecte rijvolgorde vast te leggen."

Wat dit echt zegt over Polestar - behalve dat hij de ultieme influencer-auto wil zijn - is dat dit een auto is waar iedereen naar wil kijken. Dat is eerlijk genoeg, het ziet er geweldig uit.

Polestar is van plan om de komende jaren drie nieuwe auto's op de markt te brengen, waarbij hij inspiratie kan putten uit concepten als deze. Of de O2 de productie haalt, valt nog te bezien, maar Polestar geeft ons genoeg om enthousiast over te zijn.

Geschreven door Chris Hall.