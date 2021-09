Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de aankondiging van de Polestar 2-prijzen voor één motor - beschikbaar vanaf £ 45.900 in het VK - gebruikte het Zweedse autobedrijf IAA Mobility 2021 - beter bekend als de Autoshow van München - om een eerste in zijn soort te onthullen: een limited edition elektrische fiets, genaamd de Makka van (ook Zweedse) start-up Cake, die past bij de Polestar 2.

Dit is echter niet zomaar een gelimiteerde editie van de Mekka - een e-bike die al in een eerder formaat bestond; hoewel de Polestar-editie wel wordt geleverd met de kenmerkende achterwielophanging met gouden accenten - maar een volwaardige samenwerking waarin auto, fiets, opladen en systemen synergetisch zijn.

Het idee achter het project is in wezen om de manier waarop we steden doorkruisen te helpen, of misschien landelijke outbacks te verkennen waar autos niet gemakkelijk kunnen komen. Bepaalde stedelijke knooppunten - zoals Los Angeles, Sao Paulo, Tokio, om maar een handvol voorbeelden uit ons hoofd te trekken - zijn zo druk met autos dat het niet altijd logisch is om vast te zitten in een file. Dus waarom zou u niet met uw Polestar 2 naar een halte buiten de stad rijden, de Makka van de achterste trekhaak losmaken en vervolgens met minder vertraging de stad in schieten?

Het is een interessant idee, hoewel niet helemaal origineel. Bedrijven over de hele wereld zijn al jaren op zoek naar manieren om bijvoorbeeld leveringen in stedelijke gebieden te versnellen. In het hart van München, de stad waar IAA 2021 plaatsvond, gebruikt de post inderdaad driewielers op de fietspaden in plaats van bestelwagens vol brieven. Alleen waren dergelijke oplossingen tot voor kort niet noodzakelijk geëlektrificeerd of even efficiënt.

Het belangrijkste van dit Polestar en Cake-project is echter de manier waarop auto en fiets met elkaar praten. De e-bike, die aan de achterkant van de Polestar 2 wordt bevestigd in een momenteel niet-operationeel prototype trekhaak- en kabelcombinatie, deelt hetzelfde besturingssysteem en de Makka kan zelfs indien nodig vanuit de auto worden opgeladen. De systemen kennen de totale batterijcapaciteit en het bereikpotentieel in een koppeling.

Dit Cake and Polestar 2-project is echter verre van louter een concept, maar zal in de toekomst worden gelanceerd — waarschijnlijk vanaf 2022 of daarna, afhankelijk van hoeveel extra werk er moet worden gedaan — hoewel er momenteel geen prijs is.

Dus heeft het zin? Misschien niet voor velen op dit moment. In veel opzichten is het echter een slimme verkenning van het gesprek over mobiliteit buiten de traditionele formaten - misschien kun je je cake hebben en opeten als het erop aankomt om door de stad te reizen, toch? Plus, met EVs die exponentieel groeien in termen van aankoop/lease rente, wie weet wat de toekomst in petto heeft. Het zal ongetwijfeld anders zijn dan wat ooit de norm was.

