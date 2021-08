De bijgewerkte Polestar 2 heeft een groter bereik en een enkele motor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als een van de toegewijde merken die uitsluitend elektrische autos leveren, heeft Polestar een goede plaats op de markt. En nu, met zijn bijgewerkte Polestar 2, wil hij een betere voet aan de grond krijgen in de meer budgetvriendelijke kant van de markt. Hoewel dit allemaal relatief is, betekent het feit dat het nog steeds dezelfde kwaliteit behoudt, dat het een solide optie is.

Dus, wat is er dan anders? Meestal is het het feit dat het nu wordt geleverd met de optie om een enkele motor vooraan te hebben die alleen de voorwielen aandrijft, in vergelijking met dubbele motoren die alle vier de wielen aandrijven. Dat, en het feit dat er verschillende batterij-opties zijn die passen bij de configuratie met één motor.

Vreemd genoeg heeft de enkele motor twee verschillende vermogens, afhankelijk van het batterijformaat dat u kiest, hoewel dit mogelijk te maken heeft met hoe de motor zich aan de batterij koppelt, aangezien wordt beweerd dat de acceleratieprestaties identiek zijn.

Het assortiment is een van de beste afhaalrestaurants van de nieuwe specificatie. De enkele motor met hetzelfde batterijpakket van 78 kWh als de dubbele motor heeft een geclaimd bereik tot 542 km, terwijl de 64 kWh-optie slechts 444 km bedraagt. Ter referentie, de optie met dubbele motor beweert dat hij 300 mijl (482 km) kan afleggen.

De prijzen in het VK beginnen bij £ 39.900 voor de enkele motor met de kleinere batterij. Dit brengt hem op ongeveer £ 1000 minder dan de goedkoopste Tesla Model 3, zijn naaste rivaal. Mooi gedaan om de concurrentie te ondermijnen dus.