Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polestar 2, de "elektrische auto-superster" zoals we hem in onze recensie noemden - en de auto van Pocket-lint van het jaar 2020 - voegt een extra, goedkopere variant toe aan zijn 2021-line-up om Tesla beter aan te kunnen.

De Polestar 2 kwam in twee varianten (voor de Britse markt). Beide zijn vierwielaandrijving, de Performance-versie met 20-inch lichtmetalen, Brembo-remmen, gouden accenten en een hoogglans zwart dak. Maar je zou bijna £ / € 50k moeten betalen voor dat topmodel.

De nieuwe, derde variant is alleen voorwielaandrijving. Dat is hoe het de prijs laag kan houden tot £ 39.990 (€ 40.000 in Europa) - bijna vijf cijfers in vergelijking daarmee. Het is een verstandige stap van het autobedrijf dat alleen elektrisch is, vooral omdat Tesla de prijsstructuur van zijn volledige assortiment de afgelopen maanden heeft herzien.

Er is ook meer: de voorwielaangedreven Polestar 2 wordt geleverd met een 64kWh-batterij, die goed is voor 260 mijl per lading. Voor een extra £ / € 3000 kun je upgraden naar de 78kWh Long Range-batterijoptie, waarvan wordt gezegd dat deze goed is voor 320 mijl per lading.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder andere Google Maps gebruiken, berichten verzenden en muziek afspelen.

Het draait allemaal om de opties. En nu elektrische autos een onvermijdelijke toekomst worden en de Britse overheidssubsidies alleen maar afnemen, zullen klanten willen dat die opties beter aansluiten bij hun aankooppotentieel. Polestar heeft nu een van de meest haalbare EV-opties voor de lange afstand die beschikbaar zijn, omdat zelfs de meer betaalbare concurrenten over het algemeen niet zo veel goedkoper zijn.

Geschreven door Mike Lowe.