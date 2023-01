Peugeot Inception concept EV is zo gestroomlijnd als maar kan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Peugeot heeft een conceptauto onthuld die de visie van het merk op de toekomst van elektrische voertuigen belicht.

De Peugeot Inception Concept debuteerde tijdens CES 2023 en, hoewel het onwaarschijnlijk is dat we ooit zo'n productiemodel zullen zien, toont hij enkele slanke rondingen en technologieën die "een inspiratiebron zullen zijn voor toekomstige producten" van de fabrikant.

Hij wordt aangedreven door een 100kWh batterij met een geclaimde actieradius tot 497 mijl. Er zitten twee elektromotoren in die samen bijna 640 pk produceren. Hij kan in minder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren.

Het ontwerp is eenvoudiger dan dat van andere Peugeot-auto 's, aldus de fabrikant, en vertegenwoordigt een nieuwe filosofie voor Peugeot. Modellen vanaf 2025 zullen een soortgelijke esthetiek hebben.

De technologie aan boord omvat een "Tech Bar" die door de deurlaag loopt en verschillende berichten van de auto kan uitzenden als de bestuurder en/of passagiers naderen. Het maakt gebruik van AI om de bestuurder te herkennen en de auto stelt ook automatisch de zithouding, temperatuur, rijmodus en multimediavoorkeuren in, wanneer de gebruiker binnenkomt. Je ziet zelfs het huidige laadniveau van de accu op de Tech Bar.

Binnenin bevat de Inception de volgende generatie van Peugeot's iCockpit-technologie. Dit omvat een nieuw "Hypersquare" besturingssysteem, dat een conventioneel stuurwiel overboord gooit en geïnspireerd is op videogames. Het maakt gebruik van digitale elektrische bediening en steer-by-wire technologie.

Hypersquare is gepland voor een volgende generatie auto's in het gamma voor "het einde van het decennium".

Geschreven door Rik Henderson.