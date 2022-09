Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Peugeot heeft twee volledig elektrische modellen in zijn 308-lijn aangekondigd die vanaf 2023 beschikbaar zullen zijn.

De Peugeot E-308 en E-308 SW brengen het gamma verder dan de reeds beschikbare plug-in hybride varianten, waarbij de laatste bijzonder interessant is omdat het om een familiewagen gaat. Elektrische stationwagons zijn momenteel schaars - alleen de MG5 EV is op de markt.

Peugeot zal de eerste Europese fabrikant zijn die er een aanbiedt.

Samen met de E-308 berline zal de SW de nieuwe 115 kW (156 pk) elektromotor van het merk bevatten. Peugeot stelt dat deze motor een gemiddeld energieverbruik van 12,7 kWh heeft en een actieradius van meer dan 400 km kan halen.

De auto's zullen ook uitgerust zijn met de nieuwste generatie i-Cockpit-technologieën, waaronder een verwarmd stuurwiel, een instelbaar 3D digitaal head-up display en een centraal 10-inch touchscreen.

Het exterieur van elke auto zet het design-DNA van de 308 voort, maar met hoekige Matrix LED-koplampen en LED-lampjes met drie klauwen aan de achterzijde.

Op elke auto komen nieuw ontwikkelde 18-inch aluminium wielen.

Zowel de Peugeot E-308 sedan als de E-308 SW estate zullen beschikbaar zijn op de online aankoopsite van de constructeur dicht bij de lancering medio 2023.

