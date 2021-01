Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos - het driedimensionale surround sound-formaat - lijkt absoluut overal te zijn. En nu, dankzij een proof of concept door Klipsch en Panasonic, zou het naar je autoradio kunnen komen.

Terwijl Dolby Atmos zijn leven begon in theaters - waar een veelvoud aan luidsprekers de hemisferische driedimensionale uitvoer het meest plausibel en geloofwaardig maakt - is de geluidstechnologie sindsdien overgegaan op tvs, soundbars, laptops en alle vormen van opstellingen, waarbij vaak psychoakoestische trucs werden gebruikt om er drie te leveren -dimensionaliteit.

Hoewel veel films worden gemixt in het Dolby-formaat, heeft pas sinds kort ook muziek de behandeling gekregen. Er zijn albums van onder meer London Elektricity die het surround-formaat belichamen, door individuele stengels of sequenties te nemen en ze in een driedimensionale omgeving te plaatsen en te verplaatsen voor extra onderdompeling.

Koop dan een Dolby Atmos-mix en een opstelling in de auto zou wel eens een van de beste plaatsen kunnen zijn om echte surround van het formaat te ervaren. De positie van de luisteraars is immers altijd een gegeven, net als de relatieve luidsprekers, wat een geweldige kans biedt om van het in-car-systeem een ideale output voor echt surround-geluid te maken.

Niet dat Dolby Amost in de muziek tot nu toe massaal is aangeslagen - met Tidal als een uitzondering als een plek om toegang te krijgen tot dergelijke bronnen sinds eind 2019 .

En om een proof of concept als deze toegankelijk te maken, moet het echt worden opgepikt door specifieke autofabrikanten en worden verkocht als een pakketinstallatie vóór aankoop. Maar er zijn tal van high-end audiomerken die vergelijkbaar bieden, zij het minus het unieke verkoopargument van Dolby Atmos.

Alles wat we weten is dat als en wanneer dit iets wordt, we zon systeem absoluut willen. We kunnen zelfs een televisie in de tuin installeren voor een lockdown drive-in-ervaring met audio van bioscoopkwaliteit.

Geschreven door Mike Lowe.