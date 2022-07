Wat is Nissan e-Power en hoe maakt het de Qashqai beter?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nissan heeft het al sinds 2016 over e-Power en presenteert een behoorlijk unieke aandrijflijn - en verandert de benadering van hoe je auto wordt aangedreven.

Nu de Qashqai e-Power orders opent, is het de moeite waard om een diepere duik te nemen in wat e-Power precies biedt en hoe het werkt.

Ja, e-Power is een vorm van hybride in de zin dat het zowel een elektromotor als een verbrandingsmotor gebruikt om de auto aan te drijven.

Maar het is uniek en werkt anders dan andere hybride systemen, omdat het gebruik maakt van elektromotoren om de wielen aan te drijven, in plaats van de motor.

Ja, e-Power lijkt meer op een elektrische auto omdat het gebruik maakt van elektromotoren om de wielen aan te drijven en de benzinemotor levert stroom aan het elektrische systeem, als een generator. In tegenstelling tot andere hybrides is er geen versnellingsbak/transmissie, omdat de motor de wielen niet rechtstreeks aandrijft.

In dat opzicht lijkt het meer op een elektrische aandrijflijn.

In de meeste hybride auto's drijft de motor de auto aan via de transmissie en wordt de accu opgeladen, die vervolgens een elektromotor kan aandrijven om de auto via de bestaande aandrijflijn te laten rijden.

In Nissan's e-Power systeem levert de motor energie om de batterij op te laden en de elektromotor te laten draaien, die vervolgens de wielen aandrijft. Zoals we al zeiden, is er geen transmissie in e-Power.

Het belangrijkste punt is dat de elektromotoren de wielen aandrijven, net als in een elektrische auto, in plaats van te fungeren als een secundair systeem.

Het grote voordeel is de efficiëntie ten opzichte van een conventionele benzinemotor. De motor in het Qashqai e-Power-systeem is een 1,5-liter Infiniti-motor met variabele compressieverhouding die veel efficiënter kan draaien dan in een gewone auto omdat de belasting veel beter kan worden geregeld.

Er is geen versnellingsbak omdat de motor alleen stroom levert aan het elektrische systeem en het resultaat is dat een e-Power auto rijdt als een elektrische auto.

Dat betekent dat u onmiddellijk koppel van de motoren krijgt en een soepele levering van dat vermogen, zonder stappen veroorzaakt door het schakelen.

Om terug te komen op de efficiëntie: omdat de motor beter wordt aangestuurd, is het gemakkelijker om de uitstoot te beperken en toch een lange actieradius te behouden voor het voertuig. De officiële actieradius van de Qashqai e-Power is meer dan 1000 km (600+ mijl).

Tijdens onze testritten haalden we met gemak een gemiddelde van 50 km/uur, wat geweldig is voor een SUV - terwijl de e-Power in vergelijking met andere Qashqai-modellen minder uitstoot, meer koppel en vermogen levert en ook nog eens sneller is tot 140 km/u!

De Qashqai e-Power heeft dezelfde 55-liter benzinetank als de conventionele Qashqai en je tankt hem gewoon op dezelfde manier.

Het grote nadeel van e-Power is natuurlijk dat je nog steeds met een verbrandingsmotor rijdt en dat betekent dat je rekening moet houden met emissies. Vanuit het oogpunt van luchtvervuiling is het niet zo groen als een elektrische auto met accu.

Nissan ziet e-Power vooral als een opstapje voor bestuurders. Er zijn zeker efficiëntiewinsten, maar de grootste verandering die je zult merken is hoe hij rijdt.

Hij komt snel uit de startblokken, is soepel en behoorlijk stil, hoewel de motor nog wel wat lawaai maakt - hij is niet zo stil als een elektrische auto.

Maar je hebt de optie voor de EV-modus (net als in andere hybrides), terwijl Nissan ook zijn e-Pedal aanbiedt, waarmee je in principe kunt rijden zonder de rem te gebruiken, dankzij het remeffect van regen wanneer je optrekt.

Nissan zegt dat dit is ontworpen om de huidige eenvoud van het rijden met een ICE (interne verbrandingsmotor) auto te weerspiegelen en de batterij in dit e-Power model is eigenlijk vrij klein met 2,1kWh. Dat betekent dat het een veel lagere capaciteit heeft dan veel plug-in hybrides.

Daar zijn twee redenen voor. De eerste is het compromis over het gewicht en de tweede is de kostprijs. Accu's zijn zwaar en een grotere accu zou ergens ruimte innemen - waarschijnlijk niet in de buurt van de benzinetank, wat de totale actieradius zou beïnvloeden, waardoor het gewicht zou toenemen, wat de efficiëntie zou verlagen.

Wat de kosten betreft, is de Qashqai e-Power in het VK slechts een beetje duurder dan de gewone versie, terwijl plug-in hybrides over het algemeen een veel hogere premie hebben - dus het is waarschijnlijk dat e-Power toegankelijker zal zijn en als gevolg daarvan meer verkopen zal aantrekken.

Dus hoewel je niet het voordeel hebt van de 30 mijl elektrische actieradius die de meeste plug-in hybrides bieden, heb je ook niet het nadeel van minder binnenruimte of een lagere totale actieradius.

We hebben gereden met de Nissan Qashqai e-Power en aan de buitenkant is er eigenlijk geen verschil in uiterlijk, afgezien van de e-Power badging.

Hetzelfde geldt voor het interieur - er is een iets andere keuzeschakelaar (dezelfde als bij de Ariya), maar verder is het in principe hetzelfde als bij elke andere Qashqai. In het bestuurdersdisplay vind je een batterijmeter, opties om de energiestroom weer te geven (gebruikelijk bij hybrides) en de e-Pedal en EV-knop die we al noemden.

Het echte verschil zit hem in het soepele rijgedrag: het e-Power-systeem levert soepel vermogen omdat het afkomstig is van de elektromotor en er geen schokken zijn tussen de systemen zoals soms kan gebeuren bij hybride systemen die overschakelen van elektrisch naar verbranding.

Het is in feite alsof u in een meer verfijnde Qashqai rijdt, beter dan in de XTronic Qashqai - om nog maar te zwijgen van de grotere actieradius.

De motor draait niet de hele tijd en kan een beetje onwennig grommen als hij aanslaat, maar over het algemeen voelt hij iets gesofisticeerder aan dan hybride systemen in andere auto's.

Natuurlijk is het nog steeds een hybride, dus in het Verenigd Koninkrijk kan het niet worden gebruikt in nieuwe auto's na 2030 (wanneer het verbod op verbrandingsmotoren van kracht wordt) - maar als je twijfelt over puur elektrisch rijden, zal deze springplank iets van de verfijning in het rijden met een elektrische auto laten zien, terwijl het nog steeds de voordelen van rijden op verbrandingsmotoren biedt.

