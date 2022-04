Nissan plant zijn eerste solid-state EV tegen 2028

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nissan heeft plannen onthuld voor een productiefaciliteit in Yokohama die zich zal richten op de fabricage van solid-state batterijen voor elektrische voertuigen.

De Japanse autofabrikant heeft de prototypefabriek in een verklaring gedetailleerd beschreven, met een proefproductielijn voor de batterijtechnologie die in 2024 van start moet gaan.

Daarna zullen de materialen, het proces en het ontwerp door het bedrijf worden bestudeerd, voordat het in 2028 mogelijk de eerste EV-fabrikant wordt die volledig solid-state batterijen op de markt brengt.

Op dit moment wordt in de meeste EV's natuurlijk de lithium-ion batterijtechnologie gebruikt. Van wat we tot nu toe weten, zouden vaste-stofbatterijen in staat moeten zijn om sneller op te laden en efficiënter stroom te verbruiken dan de huidige technologie, en ook om de kosten van een EV te drukken.

Dat is tenminste de mening van Nissan, die zegt dat zijn volledig solid-state batterijen de prijs van batterijpakken kunnen doen dalen tot 75 dollar per kWh tegen 2028 - en uiteindelijk tot 65 dollar per kWh.

Nissan is natuurlijk niet het enige bedrijf dat in de komende halve eeuw wil overstappen op solid-state technologie.

Ford wil zijn oplossing tegen 2030 op de markt brengen, het door Volkswagen gesteunde QuantumScape mikt op 2024 en Toyota heeft ook belangstelling getoond om de batterijen tegen het midden van het decennium te produceren.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Aangezien de kosten en de omvang van de productie van solid-state batterijen voor EV's niet zonder risico zijn, is dit een gedurfde investering van Nissan. Als Nissan er echter in slaagt zich ruwweg aan zijn tijdschema te houden, zou het wel eens de eerste elektrische 'next-gen' kunnen zijn in zijn hele gamma, wat een hele zegen zou zijn.

Geschreven door Conor Allison.