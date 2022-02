Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw blad omslaan? Als u op zoek bent naar een volledig elektrische auto, dan zijn er tal van opties, dus het is hoog tijd dat Nissan zijn Leaf een facelift-model heeft gegeven voor 2022, waarmee de nu bijna vijf jaar oude tweede generatie een subtiel nieuw uiterlijk en nieuwe technologie krijgt. gen Blad.

We zijn dol op de Leaf, zoals we duidelijk maakten in onze review van de Leaf e+ uit 2019 , maar sindsdien zijn de tijden snel geëvolueerd. Nu Hyundai indruk maakt met zijn Ioniq 5 en Kia met zijn EV6 , is het ooit zachte uiterlijk van Nissan Leaf in de loop van zijn geschiedenis ten goede geëvolueerd. Dus wat brengt het 2022-model?

Nou, we zeggen 'facelift', maar je moet behoorlijk hard knijpen om de verschillen te zien. Het komt voornamelijk door het bijgewerkte logo van Nissan, dat wordt weergegeven door alle badges op de auto.

Er zijn ook nieuwe lichtmetalen velgen (in 16- of 17-inch) met een zwarte afwerking.

Oh, en er zijn twee nieuwe verfbeurten beschikbaar: 'Pearl Blue' en 'Magnetic Blue'. Maar dat is jouw lot. Geen fundamentele ontwerpherwerkingen of paneelafwerkingen hier.

Afhankelijk van uw behoeften zijn er twee batterij-opties, de grotere capaciteit levert een bereik van 239 mijl per lading (WLTP-maatstaf), dus hetzelfde als de vorige Leaf e+ in dat opzicht.

De Nissan Leaf 2022 kan vanaf 1 maart 2022 worden besteld, met prijzen vanaf £ 26.995 in het VK (nadat de huidige overheidssubsidie is toegepast), met leveringen naar verwachting vanaf april.

