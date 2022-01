Opvolger elektrische Nissan Micra in de maak

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nissan heeft plannen bevestigd voor een opvolger van de Nissan Micra, die een nieuw instappunt zal zijn voor elektrische voertuigen (EV).

De nieuwe compacte EV zal op het CMF B-EV-platform staan, gedeeld in de alliantie met Renault en Mitsubishi, en dat betekent dat dit model in Frankrijk zal worden gebouwd.

In de teaser-trailer voor het nieuwe model rijdt de Renault 5 uit beeld voordat het nieuwe Nissan- model wordt onthuld.

Er zijn weinig andere details over de nieuwe elektrische auto van Nissan, maar het delen van een platform met de Renault 5 betekent dat we een aantal andere details kunnen aannemen.

De elektrische Renault 5 komt in 2023 uit, wat ons een brede tijdlijn kan geven voor de onthulling van de Nissan Micra en het doel van deze auto is om de prijs van elektrische modellen te verlagen.

Renault zei eerder dat de Renault 5 33 procent goedkoper zou zijn dan de Renault Zoe, die naar onze schatting ongeveer £ 20.000 zou opleveren.

Nissan's nieuwe elektrische compacte auto zou onder de Leaf passen - die op het moment van schrijven begint bij £ 26.995 - dus een prijs van rond de £ 20.000 lijkt ongeveer goed. De huidige Micra met verbrandingsmotor begint bij £ 16.675, dus die hobbel om de kosten van de batterij op te vangen lijkt redelijk.

We weten op dit moment niets anders over de nieuwe compacte elektrische auto van Nissan, maar we verwachten een goed concept voor dit model te zien, misschien een evolutie van de 2015 Nissan Sway, die niet al te ver verwijderd is van de huidige Micra.

De teaserbeelden van Nissan suggereren echter dat het een opgefriste look voor het bedrijf zou kunnen zijn. We wachten met ingehouden adem.

Geschreven door Chris Hall.