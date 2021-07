Hoe het Londense Formula ePrix-circuit 2021 een unieke uitdaging vormt voor coureurs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit weekend keert de Formule E terug naar Londen na vijf jaar afwezigheid. De ePrix zal plaatsvinden rond het Excel-expositiecentrum in de Londense havengebieden en, ongelooflijk genoeg, binnen en buiten het centrum. Als je in het VK bent, kun je de twee races live bekijken op Channel 4 en All4 .

"Dit circuit vormt vooral een unieke uitdaging, we gaan uiteraard naar binnen en dan via een helling naar buiten", zegt Nissan e.dams Formule E-coureur Oliver Rowland tijdens een rondetafelgesprek met Pocket-lint.

"Een van de meest interessante dingen is de enorme uitdaging om alles in elkaar te zetten. Het is behoorlijk hobbelig [en] erg strak, je weet dat er veel technische gebieden zijn en als coureur moet je vertrouwen hebben omdat de muren zijn niet ver weg en er zijn enkele iets snellere stukjes van het circuit.

"Het is duidelijk dat het binnen en buiten is en dit weekend verwachten we regen die iets creëert dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. We gaan aan de buitenkant op de natte baan staan en komen binnen op droog asfalt, dus het wordt iets heel vreemd."

"De baan zal opdrogen en er zal minder stilstaand water zijn als de autos er eenmaal doorheen zijn gereden, maar integendeel, voor de eerste keer krijg je een baan die - vooral in de laatste sector en dwars door de startlijn - zal tijdens de kwalificatie natter worden. Het is een compleet nieuwe ervaring, we weten het niet echt."

Als Brit is dit een thuis-ePrix voor Rowland die uitkijkt naar de uitdaging. "Natuurlijk zou het een droom zijn om hier te winnen, maar daar denk ik momenteel niet te veel over na, want er zijn veel snelle jongens in de Formule E en je kunt nooit iets als vanzelfsprekend beschouwen.

"Maar ik kijk er echt naar uit. Ik vind het circuit ongewoon maar erg interessant en ik denk niet dat je zoiets ergens anders ter wereld zult vinden. Dus ik ben klaar voor de uitdaging en hopelijk, we kunnen ook een leuk weekend hebben voor een goed publiek."

Collega-coureur Sebastien Buemi zegt dat de kwalificatie uiterst belangrijk zal zijn, maar dat de batterijcapaciteit op de tocht zal staan. "De energiebesparing in de race zal bijna nul zijn. Toch heeft de FIA (het bestuursorgaan van de motorsport) die dat wist, besloten om vier kilowatt [uit de autos] te verwijderen in plaats van te beginnen met 52 kilowatt zoals we normaal beginnen.

"Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Formule E dat we starten met 48 kilowatt. Het is dus totaal anders dan we normaal gewend zijn.

"We willen efficiënt zijn, want dit maakt je snel. En dat is ook wat inhalen mogelijk maakt, maar door niet van het gas te hoeven nemen. Dus de kwalificatie wordt nog belangrijker."

De FIA heeft ook enkele recente wijzigingen aangebracht in het circuit waarmee de teams later moesten rollen, zoals Buemi uitlegt: "Ze hebben het aantal bochten verminderd, wat betekent dat ze de gemiddelde snelheid van de autos op het circuit hebben verhoogd, wat uiteraard bespaart u meer energie omdat we een tempo van 45 minuten plus één ronde hebben.

"Hoe sneller de gemiddelde ronde, hoe meer besparing je moet doen. Dus door de bocht te verwijderen, is er een beetje meer besparing voor de race. En ik denk dat het komt door de feedback van de teams."

De Formule E is Nissans langste autosportverbintenis buiten Japan en het bedrijf heeft toegezegd deel uit te maken van de Formule E voor de volgende fase – Gen 3 – waarin een nieuw auto-designdebuut zal plaatsvinden met meer vermogen voor de coureurs.

"De beslissing [te blijven] kwam heel natuurlijk voor mij", zegt Nissan Head of Motosport Tommaso Volpe. "We zijn drie seizoenen geleden de Formule E ingegaan om onze hoge expertise op het gebied van elektrificatie te demonstreren. We zijn een van de pioniersmerken op het gebied van elektrificatie ... daarom zijn we in de Formule E gestapt om onze expertise met deze technologieën te demonstreren.

"Maar in de tussentijd werden onze plannen voor elektrificatie nog ambitieuzer. We hebben zojuist aangekondigd dat tegen 2030 al onze portfolio in de belangrijkste markten geëlektrificeerd zal zijn en dat we tegen 2050 volledig CO2-neutraal zullen zijn.

"Dus deelname aan de Formule E kwam als een natuurlijke beslissing om wereldwijd onze toewijding aan elektrificatie en duurzaamheid in het algemeen te blijven tonen en de Formule E is een perfect platform."

Volpe voegt eraan toe dat racen in de Formule E verschillende uitdagingen met zich meebrengt, maar dat het nuttig is voor autofabrikanten die elektrische voertuigen van de volgende generatie ontwikkelen.

"Het is om vele redenen onvoorspelbaar. De manier waarop het energiebeheer de prestaties beïnvloedt, het feit dat de baan tot de dag ervoor [vaak] door het reguliere verkeer wordt gebruikt.

"We hebben gegevens [op het circuit], maar meestal is het echt niet betrouwbaar. We ontdekten zelfs dat de geometrie van de truck vaak niet genoeg is, want als ze eenmaal in de stad komen en de truck [bouwen], realiseren ze zich dat er zit een gat in het asfalt [dus ze hebben] om de muur een klein beetje te verplaatsen en 10 centimeter maakt een enorm verschil.

"Dus dit zijn extra uitdagingen die alles onvoorspelbaarder maken, maar deze dragen ertoe bij dat de sport waardevoller wordt voor autofabrikanten, want als we een elektrisch voertuig ontwikkelen... moeten we de aandrijflijn en software voor energiebeheer ontwikkelen, die zich aan elke soort kan aanpassen. van het besturen van welke omstandigheden dan ook en om ons aan te passen aan in principe 5 miljoen klanten per jaar."