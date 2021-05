Nissan bouwt Ariya elektrische SUV-hype op met een verbluffende fotoshoot in Monaco

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt lang geleden dat Nissan de Ariya aankondigde , de elektrische SUV waar we eeuwig op hebben gewacht. Het was juli 2020 toen Nissan de volledige details van zijn volgende elektrische auto bekendmaakte.

Met veel ervaring van de Leaf - door velen gezien als de auto die elektrisch naar de mainstream verhuisde - heeft Nissan het nodig geacht ons eraan te herinneren dat de Ariya in 2021 wordt gelanceerd - eerst in Japan en later naar China, de VS en Europa. 2021.

Door de straten van Monaco op te gaan voor een draai rond het Circuit de Monaco, krijgen we de kans om dit verwachte model in een bijna realistische omgeving te zien - en met zo velen van ons die op dit moment naar een vakantie snakken, zullen ze er zeker een beroep op doen jaloerse gevoelens.

Het raken van de Col de Turini roept herinneringen op aan James Bond die die haarspeldbochten in zijn Aston Martin DB5 sloeg - en ziet de Ariya er niet uit als een natuurtalent?

Er zullen twee- of vierwielaangedreven versies van de Ariya zijn, met een keuze uit 65 of 90 kWh batterijcapaciteiten, en een selectie van vermogensuitgangen over het hele bereik van de opstelling met enkele of dubbele motor.

Dat betekent dat je overal een bereik van ongeveer 500 mijl kunt bereiken, met ondersteuning voor opladen tot 130 kW, wat ook behoorlijk snel is.

We verwachten dat de Ariya boordevol technologie zit, met een fris nieuw interieur met twee 12,3-inch displays, waarvan de meeste knoppen zijn verwijderd, in plaats daarvan met haptische aanraakbedieningen of spraakopdrachten.

De Nissan zal arriveren in het elektrische SUV-segment om onder meer de Audi Q4 e-tron, de Mercedes EQC , Skoda Enyaq iV of VW ID.4 uit te dagen.

Geschreven door Chris Hall.