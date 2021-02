De nieuwe Nissan Qashqai pronkt met een fris design, bijgewerkte technologie en geëlektrificeerde opties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nissan Qashqai is een van de meest populaire autos in het crossoversegment, met meer dan 3 miljoen verkochte autos sinds 2007, toen de Qashqai oorspronkelijk werd geïntroduceerd.

Het nieuwe model van de derde generatie zal in 2021 op de weg verschijnen, met een geheel nieuw ontwerp. Hij staat op het nieuwe CMF-C-platform - gedeeld door de Nissan- en Renault-alliantie - en krijgt een vernieuwd ontwerp om hem scherper en sportiever te maken.

Nissan introduceert 20-inch wielen, een centimeter meer dan de 19-inch wielen van de vorige generatie, al valt nog te bezien welke impact dit zal hebben op het rijgedrag en het cabinegeluid.

Het is nog steeds herkenbaar als een Qashqai, maar er zijn overal knepen en plooien aan de buitenkant en een aanzienlijke herwerking van het interieur. Het nieuwe model is iets langer, waardoor er meer passagiersruimte is, terwijl de bagageruimte ook toeneemt tot 504 liter voor extra gemak.

De focus van het interieur was volgens Nissan het verbeteren van de kwaliteit van het interieur, met nieuwe schakelaars en afwerkingen die het nieuwe ontwerp en de nieuwe lay-out aanvulden.

Verhuizen naar de technologie, die een groot 9-inch centraal display ziet, compatibel met Android Auto en Apple CarPlay - de laatste ook draadloos beschikbaar op ondersteunde apparaten. Er is een 12,3-inch digitaal bestuurdersdisplay en de optie voor een 10,8-inch head-updisplay om tijdens het rijden informatie in uw ooglijn te projecteren.

De auto wordt ondersteund door de Nissan Connect-app, waardoor je functies hebt zoals ontgrendelen op afstand, terwijl er ondersteuning is voor Google Assistant en Alexa, zodat je je Amazon Echo bijvoorbeeld kunt vertellen dat hij een routebeschrijving naar je auto moet sturen.

Op weg naar de aandrijflijnen en Nissan is nog niet helemaal overgestapt op elektrisch - dat is gereserveerd voor de Nissan Ariya - maar het biedt voor het eerst in Europa milde hybride opties en e-Power .

De mild-hybride-optie heeft tot doel de efficiëntie van de 1,3-liter benzinemotor te verbeteren door bij het remmen energie te oogsten om een kleine batterij op te laden. Dit stuurt vervolgens een secundair elektrisch systeem aan waarmee het sommige systemen kan bedienen wanneer de motor niet draait, waardoor de motor langere tijd stationair draait en de totale hoeveelheid verloren energie wordt verminderd.

Er zullen handmatige opties van 138 pk of 156 pk zijn, de grotere motor krijgt ook opties voor automatische en vierwielaandrijving.

Interessanter is echter het e-Power-systeem. Dit maakt gebruik van een vergelijkbare opstelling als een elektrische auto, met elektrische motoren die de wielen aandrijven, met een batterij voor energieopslag. Er is echter ook een benzinemotor van 1,5 liter die de accu van stroom voorziet in plaats van de wielen aan te drijven.

Dit hybridesysteem is ontworpen om het gemak te bieden van gemakkelijk autorijden over lange afstanden, aangezien u benzine tankt als een auto met verbranding, maar dan kan de motor zo efficiënt mogelijk werken, aangezien het zijn taak is om de batterij op te laden. Het voordeel is dat hij rijdt met de soepelheid en respons van een elektrische auto.

Er is geen manier om dit model aan te sluiten, dus het is een soort tussenwoning tussen de twee denkrichtingen - een springplank voor degenen die misschien nog niet overtuigd zijn van de elektrische autos. Hij is alleen verkrijgbaar als tweewielaandrijving.

Prijzen en beschikbaarheid worden nog bevestigd, maar we verwachten dat de nieuwe Qashqai de trend van populair zijn bij gezinnen zal voortzetten.

Geschreven door Chris Hall.