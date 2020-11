Nissan plaagt 2021 Qashqai met e-Power hybride systeem

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nissan Qashqai is een van de meest populaire SUVs op de weg, de keuze van veel gezinnen in de voorsteden - en het is een enorm succes geweest, zowel in Europa als in het VK. Er komt een nieuwe versie van de Qashqai uit in 2021 en Nissan is begonnen met de lange plaag.

Misschien wel de meest interessante introductie op de nieuwe auto zal e-Power zijn , een interessant hybride systeem dat dichter bij een elektrische auto staat dan bij een traditionele auto met motoraandrijving. Ja, er is een nieuw platform voor de Qashqai, hij wordt stijver, lichter en heeft een betere besturing en vering, maar het is de aandrijflijn die de aandacht zal trekken.

Er zijn geen plannen voor diesel, met een 1,3-liter 12 V mild-hybride benzine-optie voor degenen die kiezen voor conventionele verbranding, maar we vermoeden dat er meer belangstelling zal zijn voor de e-Power-versie.

e-Power neemt het grootste deel van de basis van een elektrische auto over, gebruikt elektromotoren om de wielen aan te drijven en heeft een batterij voor energieopslag, maar is ook aangesloten op een benzinemotor. De benzinemotor drijft de wielen niet aan, maar is een generator die wordt gebruikt om de accu van stroom te voorzien om de rest van het systeem aan te drijven, en kan de motor ook rechtstreeks van stroom voorzien wanneer dat nodig is.

Je kunt deze e-Power-auto niet aansluiten, je tankt hem bij zoals je dat bij een conventionele verbrandingsmotor zou doen, maar je hebt de voordelen van een elektrisch aandrijfsysteem, zoals het reactievermogen van de aandrijving van die elektromotoren. Nissan zegt dat het gebruik van deze opstelling kan betekenen dat de motor wordt geoptimaliseerd voor efficiëntie, waardoor de uitstoot wordt verminderd - terwijl het bereik blijft voor bestuurders die veel kilometers maken.

Het is een soort tussenwoning tussen een volledig elektrische auto en oude autos met verbrandingsmotor en je kunt zien hoe deze springplank Nissan in staat zal stellen de komende jaren over te stappen op elektrische componenten.

Er zal meer technologie in de Qashqai komen, waarbij Nissan praat over de ontwikkelingen van ProPilot - het rijhulpsysteem - maar we verwachten dat de aanloop naar de lancering van deze nieuwe auto de komende maanden een infuus zal zijn.

Geschreven door Chris Hall.