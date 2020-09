Op maat gemaakte Nissan Leaf pronkt met noodherstelconcept voor elektrische voertuigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nissan heeft een conceptvoertuig voor noodhulp getoond op basis van de Nissan Leaf .

Riep de Re-Leaf - geddit? - het is ontworpen om te laten zien welke voordelen een elektrisch voertuig kan hebben bij een rampscenario, namelijk dat het op een grote batterij zit die ter plaatse kan worden gebruikt.

Stroomuitval is een veelvoorkomend probleem in rampsituaties en het kan 24-48 uur duren voordat de elektriciteit is hersteld, en dat is waar de Re-Leaf binnenkomt.

Met een 64kWh-batterij is het de bedoeling dat hij kan worden aangedreven naar waar je stroom nodig hebt en dankzij externe stopcontacten kun je alle gereedschappen en apparatuur die je nodig hebt, van stroom voorzien, van boorhamers tot schijnwerpers tot medische noodapparatuur, zonder de noodzaak om steek een enorme vuile dieselgenerator aan, wat de norm is.

De Nissan Leaf is hier gebaseerd op de Leaf e + Tekna, maar is aangepast met terreinbanden, een bredere spoorbreedte en verhoogd om meer bodemvrijheid te krijgen. Er is ook bodembescherming, dus het is een beetje robuuster en geschikt voor gebroken wegen.

In dit concept is er ook een mobiel commandocentrum achter in de auto, maar je kunt de praktische toepassingen van elektrische voertuigen zien die in dit soort situaties worden ingezet, omdat je de stroomvoorziening precies daar brengt waar je hem nodig hebt - en de Leaf ondersteunt bidirectioneel opladen, wat betekent dat hij niet alleen elektriciteit van het elektriciteitsnet kan opnemen om de batterij op te laden, maar ook de lading in de batterij kan vrijgeven om andere dingen van stroom te voorzien.

Nissan zegt dat een volledig opgeladen Leaf van 62 kWh een gemiddeld huishouden in het VK ongeveer 6 dagen lang van stroom zou kunnen voorzien.

Hoewel dit concept slechts laat zien wat er kan worden gedaan, is de Leaf al gebruikt voor rampenondersteuning in Japan, bijvoorbeeld om gemeenschappen te ondersteunen in de nasleep van 2019 Typhoon Faxai, waar Leafs werden gestuurd om hun batterijen van stroom te voorzien koelkasten, diepvriezers, verlichting en om telefoons op te laden.

Geschreven door Chris Hall.