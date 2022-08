Mini concept Aceman krijgt de Pokemon behandeling voor Gamescom

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mini stond op het podium tijdens Gamescom's Opening Night Live om een Pokemon samenwerking te onthullen voor haar Aceman concept car.

Wij kregen vorige maand de kans om de auto te bekijken, en zelfs zonder Pokemon flair waren we er behoorlijk van onder de indruk.

"Speelsheid heeft altijd in ons bloed gezeten bij Mini, en we willen gaming omarmen en de mensen die het maken tot wat het is," zei het merk in een blog post.

Wat is een betere manier om gaming te vieren dan Pikachu rond te laten razen op je dashboard?

De collab richt zich op Pikachu, aangezien het een volledig elektrische auto is, en hij ieders favoriete elektrische Pokemon is. Nou ja, behalve Voltorb.

Als de Pokemon-modus actief is, is Pikachu te zien op het centrale OLED-display, met effecten die zich over het hele dashboard verspreiden.

De auto heeft ook een geïntegreerde buitenprojector, zodat je je favoriete Pokemon afleveringen kunt projecteren waar je maar wilt.

Helaas is de auto in dit stadium nog maar een concept, dus je kunt er alleen van genieten door naar de Mini stand te gaan op de Gamescom beursvloer.

De vraag is of we nog meer Pokemon links zullen zien met het Mini merk, op producten die je ook echt kunt kopen? We hopen van wel, maar de tijd zal het leren.

