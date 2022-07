Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mini heeft de overtrek getrokken van zijn nieuwste concept, de Mini Concept Aceman. Dit is geen luchtkasteel, de Aceman zal in productie gaan en volgens de ontwerper - Oliver Heilmer - komt hij vrij dicht in de buurt van het model dat we in 2024 op de weg verwachten.

De Mini Concept Aceman past in het midden van de Mini familie, ontworpen om boven de Hatch en onder de Countryman te zitten in termen van grootte. We vroegen Heilmer of er een verband was met de Paceman, die ook op deze middenpositie stond met een crossover-ontwerp en vrijwel dezelfde naam, maar hij beweerde dat het iets heel anders was.

De Acemen is een nieuw ontwerp voor Mini en het toont de toekomstige richting die Mini zal inslaan. Er zijn, zoals je zou verwachten, veel verwijzingen naar Mini's erfgoed, met het gebruik van klassiek Brits groen voor het dak en enkele interieurelementen die de gloriedagen van de Britse racesport weerspiegelen,

Het design gaat verder, met vouwen aan de buitenkant die ontworpen zijn om de lasnaden van de klassieke Mini te imiteren, een liberaal gebruik van Union Jack vlag motieven, om herinneringen op te roepen aan de Swinging Sixties - en dat is echt waar Mini naar op weg is: een revolutie voor het merk, om vooruit te gaan naar een groenere toekomst.

De Aceman is ontworpen als een volledig elektrisch model, waarbij Mini ernaar streeft om tegen 2030 volledig op elektriciteit over te schakelen, maar ook om de totale impact van de auto te verminderen door zaken als leder en chroom achterwege te laten en in plaats daarvan gerecycleerde en duurzame materialen te gebruiken.

Het interieur toont de voordelen van een elektrische aandrijflijn, met een ruime cabine. Het interieur is geminimaliseerd en beperkt zich tot een centrale draaiknop en een rij tuimelschakelaars.

Ook dit is te zien in de huidige Mini's, maar het is ook een weerspiegeling van de originele Mini uit de jaren '60. Hier regelen de tuimelschakelaars de parkeerrem, de versnellingskeuze, de 'Experience Mode' en het volume.

Er is een nieuw centraal OLED display, aangestuurd door Android, maar dat volgens Mini gebaseerd is op het huidige systeem (dat op zijn beurt gebaseerd is op BMW's systeem). In het concept is er niet echt een teken van de praktische dagelijkse functionaliteit die het zou kunnen presenteren, in plaats daarvan zich te concentreren op de Experience Modes. Dit is per slot van rekening een concept.

Om verder te gaan dan de beperkingen van het display, maakt Mini in dit concept ook gebruik van projectietechnologie om graphics en informatie op het dashboard te projecteren. Dit kan bijvoorbeeld een uitgebreide kaart weergeven op het dashboard van de auto, wat er prachtig uitziet, maar in werkelijkheid waarschijnlijk niet erg praktisch is als je daadwerkelijk aan het rijden bent.

Er is een grote rol weggelegd voor digitale personalisering via deze systemen, gekoppeld aan het geluidssysteem van de auto - waarmee we het geluidssysteem aan de buitenkant bedoelen in plaats van het interieur - en ook weerspiegeld via graphics aan de buitenkant van de auto.

Een deel hiervan blijft in conceptland en is een beetje leuk - zoals de digitale graphics die over de voorkant van de auto en door de koplampen lopen, maar Mini zegt dat het in theorie mogelijk is om aanpasbare achterlichtpatronen te hebben. Mini biedt op zijn huidige auto al het Union Jack-patroon aan - en de suggestie hier is dat je dat kunt aanzetten als je dat wilt of het kunt uitzetten.

Gezien het feit dat BMW net een reeks abonnementsopties heeft opengesteld, zoals verwarmde stoelen, zou het ons niet verbazen als we Union Jack achterlichten als abonnementsoptie zouden zien op een toekomstige Mini.

Van het gebreide interieur tot de sportieve Union Jack dakdrager, er valt visueel genoeg te absorberen op de Mini Concept Aceman. Het productiemodel zal smaller zijn, de wielen zullen iets kleiner zijn, maar veel van wat je ziet, zal waarschijnlijk worden overgenomen in de auto die in 2024 van de band rolt.

De Mini Aceman is ontworpen als een premium crossover voor in de stad, maar er is nog niets gezegd over de actieradius of de prestaties van de Mini Aceman, of over de prijs - maar we verwachten nog veel meer te horen in de loop van 2023.

