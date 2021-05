Hoe het alles-in-één laadplan voor elektrische voertuigen van BMW / Mini erop gericht is om de angst voor het bereik te verminderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuwe alles-in-één oplaadplan van BMW / Mini is gelanceerd in het VK met als doel de angst voor het bereik te verminderen en het opladen in feite een stuk eenvoudiger te maken. Als je in een elektrische auto hebt gereden, weet je hoe het voelt om je lading voor je ogen te laten afnemen.

Opladen - vooral tijdens langere ritten - blijft het belangrijkste nadeel van het kopen van een elektrische auto, afgezien van de aanvankelijke hogere kosten.

Het simpele idee van BMW Charging of Mini Charging , zoals de schemas worden genoemd, is dat je aan één aanbieder betaalt, maar dat je via een enkele RFID-kaart toegang hebt tot meer dan 11.000 laadpunten in het VK (en 173.000 laadpunten in heel Europa). het irritante scenario om bij meerdere providers te zijn aangemeld en voor elk kaarten en apps te hebben.

Het huidige BMW Charging en Mini Charging-netwerk omvat onder meer BP Pulse (inclusief ChargeYourCar), ESB, Osprey, Source London en Chargepoint Network UK (inclusief Instavolt). Sommige high-power laadstations via Ionity maken ook deel uit van het BMW Charging-netwerk.

U kunt zien waar de dichtstbijzijnde punten zijn dankzij de navigatie in de auto, plus uw laadgeschiedenis en kosten die worden weergegeven in uw BMW / Mini-app of op de website. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

U kunt betalen per gebruik (gewoon betalen voor wat u gebruikt) of, voor gewone gebruikers, zich aanmelden voor een abonnement. Het BP Pulse-pakket (£ 7,85 per maand) biedt klanten preferentiële prijzen per kWh / kWh bij opladen bij meer dan 5.500 bp pulse-oplaadpunten. Gebruikers die tot 43 kW AC of 50 kW DC opladen, besparen £ 0,13 per kWh in vergelijking met de pay-as-you-go-prijs, en gebruikers die 150 kW DC-opladen gebruiken, besparen £ 0,15 per kWh.

De regeling stelt BMW / Mini ook in staat om gratis pakketten aan te bieden aan nieuwe elektrische en plug-in hybride klanten - eigenaren van de nieuwe Mini Electric krijgen een jaar lang gratis toegang tot het BP Pulse-netwerk.

Voor chauffeurs die het Ionity-laadnetwerk gebruiken, bespaart het Ionity Plus-pakket (£ 11,30 per maand) u £ 0,43 per kWh bij gebruik van tot 350 kW gelijkstroom. Ionity is een joint venture opgericht door BMW, Daimler, Ford en Volkswagen. Er zijn ongeveer 340 van deze laadstations in Europa, maar slechts 13 in het VK. BMW iX3- of BMW iX-klanten kunnen dit pakket 12 maanden gratis krijgen.

Het nieuwe plan - althans van de Mini-kant - werd onthuld tijdens een recent lanceringsevenement dat we bijwoonden voor de nieuwe opgefriste Mini en Mini Electric in de iconische fabriek van de auto in Cowley, Oxford. De iconische nieuwe versie van de Mini is nu ongelooflijk 20 jaar oud (ja, echt waar) en de nieuwste ontwerpvernieuwing brengt ook tal van technische updates voor de standaardautos.

Je kunt zien hoe het ontwerp van de Mini is geëvolueerd in de onderstaande afbeelding, waarbij de nieuwere autos een andere houding hebben en veel minder chroom dan de oorspronkelijke modellen.

In het VK zijn meer dan 5 miljoen minis van de productielijn gerold. Elke dag worden er ongeveer 1.000 geproduceerd, of één per 67 seconden!

Een 8,8-inch touchscreen-display is nu standaard, terwijl het digitale display achter het stuur van de Mini Electric nu als optie beschikbaar is op alle modellen.

Er is nu een grotere grille met een zwarte zeshoekige omlijsting en zwarte koplampomlijsting, terwijl de lagere positielichten zijn vervangen door luchtinlaten voor een betere aerodynamica. Er zijn ook nieuwe LED-richtingaanwijzers aan de zijkant en een mistachterlicht.

De 135 kW (184 pk) Mini Electric kan zijn oorsprong terugvoeren tot de Mini E-tests in 2009 en deze nieuwe verbeterde versie van het Mini Electric-lanceringsmodel van vorig jaar wordt geleverd met een paar nieuwe opties en een vernieuwd ontwerp.

Hij is verkrijgbaar in niveau 1, 2 of 3 uitrustingsniveaus, evenals een Collection-editie met 17-inch Electric Collection lichtmetalen velgen en andere opties zoals Island Blue metallic lak. We zullen binnenkort een recensie van het nieuwe model plaatsen.

Opnieuw wordt een actieradius van 145 mijl genoemd, maar zoals we ontdekten tijdens het rijden met het origineel, is het onwaarschijnlijk dat je dat aantal kilometers krijgt. De oplaadtijd is echter redelijk met een snelle oplader van 50 kW, zodat u binnen een uur kunt opladen. Het is ongeveer drie uur op een 7kW-huisunit of 12 uur op een standaard stopcontact.

In een andere technische update zegt Mini dat het ook debuteert met een optionele add-on Bluetooth-box waarmee je je auto met meerdere gebruikers kunt delen.

Elke gebruiker kan een slot boeken met de app en dan kunnen ze op het juiste moment je auto openen met hun telefoon (via Bluetooth) (je hebt niet meerdere sleutels). Je kunt met maximaal 10 anderen delen, dus het klinkt geweldig voor grotere gezinnen of kleine bedrijven. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat ze het zelf op tijd terugbrengen ...

BMW heeft eerder gezegd dat alle Minis tegen 2030 elektrisch zullen zijn, het eerste BMW-modellengamma dat volledig op elektrische kracht is overgestapt, en ook eind vorig jaar debuteerde het concept van een John Cooper Works-model met een elektrisch bereik.

