Mini om vanaf 2030 volledig elektrisch te rijden

(Pocket-lint) - Steeds meer automerken beginnen zich te committeren aan tijdlijnen waarbinnen ze fossiele brandstofmotoren geleidelijk uit hun assemblagelijnen zullen schrappen, en het nieuwste onder de loep is Mini.

Een rapport van het Duitse Der Spiegel beweert dat BMW, die eigenaar is van Mini, wil dat het in 2030 volledig elektrisch is, en dat de laatste auto die fossiele brandstoffen verbruikt in 2025 uit de fabriek rolt.

Dat zou het de eerste van BMWs groep badges maken die gasmotoren volledig laat vallen, en een vrij grote verandering in een opstelling die momenteel slechts één pure EV heeft - de Mini Cooper SE (of Mini Electric).

Volgens de bronnen van Der Spiegel zou dit allemaal deze week tijdens een BMW-inkomstenoproep moeten worden aangekondigd, inclusief het detail dat de hoop is dat de helft van de Mini-verkopen tegen 2027 volledig elektrisch zal zijn.

Dit zal allemaal gemakkelijker te bereiken zijn met meer daadwerkelijke autos om te verkopen, en daarom wordt verwacht dat een volledig elektrische versie van de Countryman ook in 2023 in productie zal gaan, aldus het rapport.

Aangezien Mini van oudsher een merk is dat zich richt op kortere stadsritten (het soort dat geen angst voor het bereik oproept), en slechts een paar modellen te verkopen heeft, is dit een potentieel verstandige pilot voor BMW om te rennen om de wateren te testen bij het converteren bradge naar volledige elektrificatie. Het zal interessant zijn om te zien of dit de toon zet voor zijn andere merken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.