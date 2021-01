Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens de laatste generatie Minis waardeerden we de rit, de specificaties en het uiterlijk van deze leuke kleine autos, maar er was één ding dat echt raspte - en dat was de interieurtechniek, vooral de displays.

Toen Mini opnieuw werd geboren in de gedaante van BMW, nam het enkele ontwerpelementen over van de oude "echte" Mini. Dat leidde tot de interessante rangschikking van wijzerplaten op het dashboard, een groot ontwerp van de centrale wijzerplaat en verschillende compacte stuurprogrammas, ontworpen om essentiële informatie over te brengen.

Naarmate dingen evolueerden en displays belangrijker werden voor chauffeurs, zijn deze in een aantal van de eigenaardigheden van het interieur van de Mini verwerkt. De nieuwste update lost dat probleem niet helemaal op, maar het gaat wel een beetje moderniseren.

De grote stap voor de bestuurder is dat het digitale display dat zijn debuut maakte op de Mini Electric nu standaard is in het hele assortiment. Het heeft een diameter van 5 inch en bevat alleen echt essentiële informatie, maar het is geweldig dat dit nu een standaardpakket is.

Zo ook het 8,8 inch kleuren touchscreen in het midden van de auto. Dat betekent dat iedereen het grotere scherm krijgt dat vooruitgang is, hoewel het nog steeds enigszins wordt beperkt door het fysieke ontwerp in het midden van de auto.

Er is ook een compleet nieuwe interface en dat is geen slechte zaak. Het oude systeem vertoonde zijn ouderdom en we vonden het vaak een beetje onlogisch en moeilijk om de informatie te krijgen die we eigenlijk wilden. We hebben de nieuwe interface niet gebruikt, maar Mini zegt dat het overgaat op nieuwe, moderne graphics.

Er zijn nu ook live widgets die kunnen worden geopend door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen en die het midden van het scherm zullen bezetten om u te helpen de gewenste informatie te vinden.

Naast de techniek zijn er nieuwe stuurwielopties, uitgebreide sfeerverlichting en een reeks veranderingen aan de buitenkant van de auto. Er zijn nieuwe wielen, de Union Flag-achterlichten zijn nu standaard en er zijn wijzigingen in de details om het uiterlijk enigszins te moderniseren. We houden van de opties voor het exterieur in Piano Black, waardoor de auto er iets sportiever uitziet.

Maar we moeten ook nog een laatste woord geven aan het meertonige dak. Mini heeft altijd een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden geboden, maar het meertonige dak is echt uniek en ziet eruit als iets dat je krijgt van een aangepaste spuiterij.

Bij het meertonige dak worden drie kleurtonen toegepast op het dak in een nat-in-nat proces. Dit resulteert niet alleen in een gradatie van kleur, maar ook in een volstrekt unieke afwerking, aangezien elk kleine afwijkingen zal vertonen.

Voor degenen die iets totaal unieks willen, is er de Mini Electric Collection. Het is beperkt tot 300 modellen in het VK en is gebaseerd op de topuitvoering van Level 3, maar dan met een meertonig dak, keuze uit exclusieve lakkleuren, 17-inch wielen en exclusieve exterieurafbeeldingen.

