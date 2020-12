Mini draait een John Cooper Works Electric-concept uit om EV-fans te enthousiasmeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mini lanceerde de Cooper SE - de Mini Electric - in 2019 en zette daarmee de stap naar elektrificatie in gang. De kwestie van betere prestaties bleef altijd op de achtergrond hangen, aangezien Mini in het verleden wat warmere luiken op de weg had gezet.

Om aan die vraag te voldoen, heeft Mini details gedeeld van een John Cooper Works-concept, waarmee de sportieve Mini ook het elektrische tijdperk betreedt. Er is niet veel over gezegd - er zijn geen prestatiecijfers - maar het pronkt wel met een iets meer gestileerd ontwerp.

Het grootste dat opvalt is de vleugel aan de achterrand, terwijl de wielkasten ook wat meer details lijken te hebben voor een agressievere look. De auto is gecamoufleerd, maar het is vrij duidelijk hoe hij eruitziet en hoe hij zich verhoudt tot de huidige JCW- en Mini Electric-modellen.

Het gaat om prestaties waar elke John Cooper Works EV zou worden beoordeeld: de huidige Mini Electric sluit nauw aan bij de Cooper S wat betreft prestaties en rijgevoel, hoewel het bereik het grootste nadeel is. Hij heeft geen enorme batterij, maar voor een kleine auto maakt dat misschien niet uit.

Een van de inherente voordelen van elektrische aandrijflijnen zijn de prestaties. Het onmiddellijke koppel en de snelheid buiten de lijn hebben een onmiddellijke aantrekkingskracht, maar hard rijden met een elektrische auto ontlaadt de batterij snel. Toch slaagde Mini erin om dat gokart-gevoel op de Cooper SE te behouden, dus we vermoeden dat de Electric JCW ook geweldig zal zijn om te rijden.

Wat echter zal ontbreken, is de optie voor een handmatige box, maar we vermoeden dat de 0-100 km / u-snelheid van 6,1 seconden van de JCW vrij eenvoudig te bereiken zal zijn - en er is niets dat Mini ervan weerhoudt om het sneller te proberen bericht dat elektrisch de toekomst is. De huidige Mini biedt ook slechts 50 kW opladen, en met steeds hogere beschikbare laders, is dit ook een gemakkelijk gebied voor een snelheidsboost.

We verwachten dat de prijs omhoog gaat in overeenstemming met de manier waarop de JCW boven de reguliere Hatch zit, maar wat we echt in de gaten willen houden, zijn de interne onderdelen. Hoewel de Mini een comfortabele auto is, denken we dat het interieur een lift nodig heeft en dat het infotainmentsysteem een nieuw ontwerp nodig heeft om de aangeboden ruimte beter te benutten.

Precies wanneer we een nieuw elektrisch Mini-model lanceren, weten we niet, maar het laten zien van dit concept suggereert dat het vrij vroeg in 2021 zou kunnen zijn.

Geschreven door Chris Hall.