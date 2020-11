Mini Vision Urbanaut is een rij-loungeconcept uit de ruimtevaart voor stedelijke mobiliteit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Conceptautos zijn er in vele gedaanten, van bijna tot de finale van de productie, helemaal tot wat eigenlijk een abstracte fantasie is.

De Mini Vision Urbanaut valt absoluut in de richting van het fantasie-einde van de schaal, met ongeveer het enige dat je kunt relateren aan een Mini, het feit dat de wielen precies op de hoeken zitten. Oké, dus de expressieve koplampen en grille hebben ook een vleugje Mini, maar in Minis eigen woorden, het is "ongewoon lang".

Het is een auto, maar het lijkt meer op een kleine campervan, dankzij het lounge-achtige interieur en de enkele schuifdeur aan de zijkant. Het stelt zich een toekomst voor wanneer u zich in het interieur zult nestelen, omgeven door zachte afwerkingen, ontspannen terwijl u wordt vervoerd naar waar u ook heen gaat.

Dat je de voorstoel kunt draaien - waarbij de voorruit moet worden opgetild - roept wel de vraag op of het echt gaat om stedelijke mobiliteit of om een oplossing voor hoge huurprijzen in stadscentra, want het ziet eruit als een klein appartement op wielen.

Mini zegt niet veel over het daadwerkelijke rijden, behalve dat het natuurlijk elektrisch en autonoom zou zijn, waarbij het hele ding echt een experiment is naar wat je kunt doen met een kleine ruimte.

We hebben de afgelopen jaren een aantal Vision-voertuigen van de BMW-groep gezien. De vorige Mini-visie had een digitale skin en een bizarre Cooperizer-wijzerplaat, terwijl het Rolls Royce-concept leek op een Star Wars-jacht met bijpassende bagage.

Het is erg leuk, maar we zijn er vrij zeker van dat mensen Minis kopen voor dat kartgevoel. We zouden ons zorgen maken dat de passagiers rond de plaats zouden glijden als je die bochten sneller neemt dan ze zouden moeten in dit kleine beest, niet dat we ons voorstellen dat het ooit in deze gedaante tot bloei zou komen.

Geschreven door Chris Hall.