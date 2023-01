Mercedes heeft de CES 2023 gebruikt om aan te kondigen dat het een nieuw netwerk van krachtige snellaadpunten over de hele wereld zal lanceren.

De uitrol zal blijkbaar beginnen in Noord-Amerika, wat geen echte verrassing is, maar zal volgens de aankondiging snel volgen in Europa en China.

De oplaadpunten zullen duidelijk gemarkeerd zijn als Mercedes-Benz, maar staan open voor alle merken elektrische auto's, wat vanuit het oogpunt van bestuurders zeker het juiste uitgangspunt is.

Mercedes-rijders zullen echter kunnen profiteren van een speciale behandeling, waaronder de mogelijkheid om hun plek van tevoren te reserveren.

De laders zullen elk tot 350 kW vermogen leveren, en elk knooppunt zal tussen de vier en twaalf plekken hebben, hoewel Mercedes zegt dat veel laders ontworpen zullen zijn voor mogelijke uitbreiding tot wel 30 laders in de toekomst.

Het netwerk zal blijkbaar tegen het einde van 2027 in Noord-Amerika worden aangelegd, met ongeveer 400 hubs en in totaal ongeveer 2.500 individuele laders. Dat zijn goede cijfers, hoewel ze nog steeds niet in de buurt komen van de ongeveer 1.400 Tesla-hubs verspreid over de VS.

Dat netwerk heeft meer dan 7.000 individuele laders, en is dus nog steeds de dominante kracht als je rondrijdt. Nu open oplaadpunten die niet gebonden zijn aan een bepaald merk veel breder beschikbaar en geaccepteerd worden, is de richting van het opladen van elektrische auto's zeer goed.