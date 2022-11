Mercedes-Benz heeft zojuist de prestatiemodus van uw EV betaald.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz vraagt nu een abonnement dat het volledige vermogen van sommige EV's ontsluit, waarbij de EQE en EQS twee voorbeelden zijn die een jaarlijkse bijdrage van $1.200 krijgen.

Het abonnement, dat 1.200 dollar voor belastingen kost, geeft de acceleratie een boost en omvat een "aanpassing van de motorkarakteristiek, het koppel en het maximale vermogen". De Duitse autofabrikant merkt ook op dat de aanpassingen aan de motoren onafhankelijk zijn van de Dynamic Select-modus die bestuurders kiezen.

Op dit moment worden de prestatieverbeteringen genoemd voor de Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC en Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC. De prestatieverhoging die kopers kunnen verwachten, hangt af van de auto die ze bezitten - maar Mercedes-Benz zegt dat bestuurders tussen de 0,8 en 1 hele seconde kunnen verwachten van hun acceleratie van 0 tot 100 km/u.

Het is echter niet de eerste keer dat een autobedrijf een abonnement neemt op een functie. BMW zei ooit dat het mensen ging aanrekenen om hun verwarmde zetels aan te zetten. Dat ging precies zoals je zou verwachten, en tot nu toe gaat het bij Mercedes-Benz ook niet veel.

Op dit moment is het niet duidelijk of dit abonnement zal uitrollen internationaal, maar het is al vermeld als "coming soon" in de Mercedes-Benz Amerikaanse winkel. We hebben het bedrijf om bevestiging gevraagd. Het valt ook nog te bezien of dit in de toekomst ook zal worden uitgebreid naar andere Mercedes-Benz EV's.

