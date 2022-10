Mercedes-Benz onthult EQE SUV en het is een klasse apart

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - Mercedes-Benz heeft in de aanloop naar de Autosalon van Parijs de EQE SUV en de AMG EQE-SUV onthuld, na de twee EQS en EQE sedans en de EQS SUV.

De Mercedes-Benz EQE SUV rijdt op het volledig elektrische platform en de Europese modellen zouden een actieradius van 460 tot 590 kilometer hebben, afhankelijk van het model en de configuratie. Het vermogen ligt tussen 215 en 300 kW, opnieuw afhankelijk van het model.

De EQE SUV is voortgekomen uit het ontwerp van de EQE sedan en is compacter, maar beweert een van de ruimste vertegenwoordigers van zijn klasse te zijn. Hij heeft een wielbasis van 3030 mm, wat 90 mm korter is dan de EQE Saloon, terwijl de lengte 4863 mm, de breedte 1940 mm en de hoogte 1686 mm bedragen.

Er is een reeks standaard voorzieningen aan boord, waaronder Attention Assist en Active Lane Keeping Assist, maar er zijn natuurlijk ook opties, waaronder het MBUX Hyperscreen.

Het MBUX Hyperscreen heeft drie beeldschermen die in elkaar overlopen, met een totaal scherm van meer dan 1410 mm. De passagier kan kiezen voor een 12,3-inch OLED-scherm met een eigen gebruikersinterface, terwijl camera's in de auto herkennen of de bestuurder naar dat scherm kijkt en het voor de veiligheid automatisch dimmen.

Er zijn ook een aantal rijprogramma's op de EQE SUV, waaronder Eco, Comfort, Sport en Individual, maar de EQE SUV-modellen met 4Matic hebben ook een Offroad-programma. De EQE SUV kan tot 30 mm worden verhoogd om de bodemvrijheid te vergroten en er is de optie van achterasbesturing met een maximale stuurhoek van 10 graden.

Zoals je zou verwachten, is er ook heel wat andere technologie aan boord, waaronder de samenwerking met Apple die Apple Music en Spatial Audio voor het eerst in auto's introduceert - aangekondigd bij de onthulling van dit model - en Navigatie met Elektrische Intelligentie. Deze laatste plant de snelste en handigste route inclusief oplaadpunten en berekent ook de geschatte oplaadkosten per oplaadpunt.

Prijzen en beschikbaarheid voor de Mercedes-Benz EQE SUV en AMG EQE SUV zijn nog niet bekendgemaakt. Verwacht niet dat hij goedkoop zal zijn, maar verwacht wel dat je er waarschijnlijk een wilt hebben.

